Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 9 червня





9 червня в Маневичах, Світязі - без опадів.



В Луцьку, Володимир-Волинському, а в Любешеві можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, удень до +19…+25.



Вітер західний, південно-західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неділя у Волинській області буде хмарною з проясненнями.9 червня в Маневичах, Світязі - без опадів.В Луцьку, Володимир-Волинському, а в Любешеві можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, удень до +19…+25.Вітер західний, південно-західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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