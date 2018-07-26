Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 9 червня
Сьогодні, 20:00
Неділя у Волинській області буде хмарною з проясненнями.
9 червня в Маневичах, Світязі - без опадів.
В Луцьку, Володимир-Волинському, а в Любешеві можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, удень до +19…+25.
Вітер західний, південно-західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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9 червня в Маневичах, Світязі - без опадів.
В Луцьку, Володимир-Волинському, а в Любешеві можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, удень до +19…+25.
Вітер західний, південно-західний, північно-західний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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