Підтримати прихильників УПЦ МП на Волинь приїхав священник з Кіпру. ФОТО
Сьогодні, 19:24
Священник Кіпрської Православної Церкви архімандрит Нектарій (Бакопулос) здійснив візит до Волинської єпархії УПЦ МП.
Про це йдеться на сайті єпархії.
З повідомлення стало відомо, що на Волинь секретар Тамососької єпархії Кіпрської Православної Церкви архімандрит Нектарій прибув у п'ятницю, 7 червня.
Далі подаємо текст з сайту Волинської єпархії УПЦ МП без правок:
"7 червня 2019 року, секретар Тамососької єпархії Кіпрської Православної Церкви, архімандрит Нектарій, підтримав вірян Волинської єпархії УПЦ і запевнив їх у тому, що світове Православ’я шукає шляхи вирішення української церковної кризи.
Архімандрит Нектарій, у супроводі заступника голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ, протоієрея Миколая Данилевича, відвідав парафії Волинської єпархії, які постраждали внаслідок силових дій прихильників ПЦУ.
Розпочався візит із зустрічі з керуючим Волинською єпархією, єпископом Нафанаїлом. Владика детально розповів архімандриту Нектарію про релігійні громади, які, у наслідок захоплення храму, звершують молитву у пристосованих до богослужінь будинках. У свою чергу, отець Некатрій висловив молитовну підтримку єпископу Нафанаїлу та побажав Божої допомоги у подоланні важких випробувань.
Протягом дня гості відвідували православних християн у селах Брониця, Нуйно та Раків Ліс Камінь-Каширського району, молитовно підтримуючи віруючих людей та священників, у яких були відібрані храми.
Відвідуючи тимчасові храми та “храмові хатинки”, архімандрит Нектарій разом з кліриками Волинської єпархії звершували молебень за мир в Україні та за єдність світового православ’я.
“Ви знаходитесь в істинній, справжній та канонічній церкві, тому не маєте боятись нічого”, – саме з такими словами підтримки звертався архімандрит Нектарій до вірних чад Волинської єпархії, які були гонимі, але не зрадили Христа.
У своїх зверненнях до вірян, священик Кіпрської Православної Церкви акцентував увагу на тому, що Церква Кіпру однією з перших висловила повну підтримку УПЦ, Блаженнішому Митрополитові Київському і всієї України Онуфрію.
“Саме тому я тут, серед вас. Для того щоб подивитись на ситуацію в Україні не через Інтернет, а мати особистий досвід, особисті враження цієї ситуації, яка склалась та передати цей досвід християнам Кіпру. Щоб вони знали з перших вуст, що саме відбувається в Україні” – наголосив представник Кіпрської Православної Церкви.
Спілкування з людьми, що пережили силові захоплення храмів, образи і неприйняття односельцями, вийшло теплим і відвертим. Віруючі розповідали гостю з Кіпру про наболіле, просили порад і духовної підтримки.
“Я розумію вашу біль, вашу скорботу, і Господь бачить все. Будьте впевнені, що це питання вирішиться. Прийде час, коли ви знову звершите літургію у вашому храмі. Несправедливість не буде панувати…” – заявив архімандрит Нектарій (Бакопулос), підтримуючи гонимих прихожан.
Наприкінці дня, секретар Тамососької єпархії Кіпрської Православної Церкви, разом з кліриками Волинської єпархії завітали у Стрітенський Михнівський жіночий монастир. Поспілкувавшись з сестрами, священники приклонились до храмових святинь та в чергове піднесли молитву за єдність світового православ’я", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сайті єпархії.
З повідомлення стало відомо, що на Волинь секретар Тамососької єпархії Кіпрської Православної Церкви архімандрит Нектарій прибув у п'ятницю, 7 червня.
Далі подаємо текст з сайту Волинської єпархії УПЦ МП без правок:
"7 червня 2019 року, секретар Тамососької єпархії Кіпрської Православної Церкви, архімандрит Нектарій, підтримав вірян Волинської єпархії УПЦ і запевнив їх у тому, що світове Православ’я шукає шляхи вирішення української церковної кризи.
Архімандрит Нектарій, у супроводі заступника голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ, протоієрея Миколая Данилевича, відвідав парафії Волинської єпархії, які постраждали внаслідок силових дій прихильників ПЦУ.
Розпочався візит із зустрічі з керуючим Волинською єпархією, єпископом Нафанаїлом. Владика детально розповів архімандриту Нектарію про релігійні громади, які, у наслідок захоплення храму, звершують молитву у пристосованих до богослужінь будинках. У свою чергу, отець Некатрій висловив молитовну підтримку єпископу Нафанаїлу та побажав Божої допомоги у подоланні важких випробувань.
Протягом дня гості відвідували православних християн у селах Брониця, Нуйно та Раків Ліс Камінь-Каширського району, молитовно підтримуючи віруючих людей та священників, у яких були відібрані храми.
Відвідуючи тимчасові храми та “храмові хатинки”, архімандрит Нектарій разом з кліриками Волинської єпархії звершували молебень за мир в Україні та за єдність світового православ’я.
“Ви знаходитесь в істинній, справжній та канонічній церкві, тому не маєте боятись нічого”, – саме з такими словами підтримки звертався архімандрит Нектарій до вірних чад Волинської єпархії, які були гонимі, але не зрадили Христа.
У своїх зверненнях до вірян, священик Кіпрської Православної Церкви акцентував увагу на тому, що Церква Кіпру однією з перших висловила повну підтримку УПЦ, Блаженнішому Митрополитові Київському і всієї України Онуфрію.
“Саме тому я тут, серед вас. Для того щоб подивитись на ситуацію в Україні не через Інтернет, а мати особистий досвід, особисті враження цієї ситуації, яка склалась та передати цей досвід християнам Кіпру. Щоб вони знали з перших вуст, що саме відбувається в Україні” – наголосив представник Кіпрської Православної Церкви.
Спілкування з людьми, що пережили силові захоплення храмів, образи і неприйняття односельцями, вийшло теплим і відвертим. Віруючі розповідали гостю з Кіпру про наболіле, просили порад і духовної підтримки.
“Я розумію вашу біль, вашу скорботу, і Господь бачить все. Будьте впевнені, що це питання вирішиться. Прийде час, коли ви знову звершите літургію у вашому храмі. Несправедливість не буде панувати…” – заявив архімандрит Нектарій (Бакопулос), підтримуючи гонимих прихожан.
Наприкінці дня, секретар Тамососької єпархії Кіпрської Православної Церкви, разом з кліриками Волинської єпархії завітали у Стрітенський Михнівський жіночий монастир. Поспілкувавшись з сестрами, священники приклонились до храмових святинь та в чергове піднесли молитву за єдність світового православ’я", - йдеться в повідомленні.
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Коментарі 1
Скільки цьому попу заплатили кацапські сектанти за його співчуття . ?
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