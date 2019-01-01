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Тарас Шкітер розповів про мінування в Луцьку на всю країну. ВІДЕО

Тарас Шкітер розповів про мінування в Луцьку на всю країну. ВІДЕО
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер на загальнонаціональному рівні розповів про серію фейкових замінувань установ у місті Луцьку.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Прямий», - пише ІА "Конкурент".

«Я сам лучанин, і для тих, хто, може, не знає, у Луцьку за останні чотири дні було близько п’ятдесяти повідомлень про замінування різних державних установ, вокзалів, приміщень масового скупчення людей. Що відбувається? Виїжджає вибухотехнічна служба, повністю блокує приміщення, про яке надходить інформація про мінування. Люди не можуть виїхати потягом, автобусом. Ніхто не можу сказати, як з цим боротися тому, що згідно протоколу, правоохоронці мають блокувати, перевіряти. Ніхто не знає, з чим це пов’язано », – каже медійник.



Варто додати, що хвиля фейкових замінувань у місті продовжується. З цим активно працюють поліцейські та ряд інших відповідальних органів.

Нині у поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

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Теги: Тарас Шкітер, замінування, Прямий
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