Волинянам пропонують безкоштовно навчитися нової професії





Про це пише



За ваучером можна навчатись на фахівців різних галузей економічної діяльності:



- Сільське господарство

- Будівництво

- Харчові технології

- Транспорт

- Інформаційні технології.



Маневичани самостійно можуть визначати професію або спеціальність, за якою будуть отримувати освітні послуги, а також форму та місце навчання.



Право на отримання ваучера мають усі громадяни віком старші 45 років, які не досягли пенсійного віку, крім зареєстрованих безробітних; звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби); звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з-поміж осіб з інвалідністю; та для внутрішньо переміщених осіб.



Ваучер видають одноразово. Його вартість встановлюють в межах вартості навчання, тож ціна не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян, визначений законом на момент прийняття рішення про його видачу. Оплачує ваучер Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, учасник або роботодавець може оплатити різницю.



За додатковою інформацією та отриманням послуг звертайтесь в Маневицьку районну філію Волинського обласного центру зайнятості за адресою: Маневичі, вулиця Луцька, 14, номери телефонів 2-14-60 та 2-19-20.

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