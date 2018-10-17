У селі на Волині просять виділити кошти на будівництво газопроводу





Відповідний запит ще 26 вересня 2018 року озвучив депутат обласної ради Михайло Скопюк, - йдеться на



Тоді у листі-відповіді за підписом заступника голови обласної державної адміністрації було зазначено: «...вбачаємо за необхідне передбачити кошти в обласному бюджеті на 2019 рік для будівництва підвідного газопроводу до с. Холопич Локачинського району в сумі 814 тис. гривень».



Зі сторони об’єднаної громади гарантується фінансування будівництва в обсязі 1 млн. грн.



"Тому, громада, мешканці села Холопич, просять повторно оголосити депутатський запит щодо виділення коштів в сумі 814 тис. грн. з обласного бюджету для вирішення питання будівництва підвідного газопроводу до Холопич", - пише Михайло Скопюк у повторному депутатському запиті.



Постачання газу планується здійснювати від Локачинського газового родовища, що частково розташоване на території Затурцівської об’єднаної громади, до якої входять Холопичі.

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