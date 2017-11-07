На Волині створили дендропарк з унікальними деревами

На території Губинського лісництва державного підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» створили дендропарк. Окрім цього, у тому ж таки лісництві утримують найбільшу пасіку у Володимир-Волинському ЛМГ.Обидві місцини волинським журналістам лісівники показала під час прес-туру.Спільними зусиллями із вихованцями восьми учнівських лісництв, що прикріплені до підприємства, працівники висадили дендропарк і доглядають за усіма рослинами на шестидесяти «сотках» території.Провідний інженер лісового господарства Губинського лісництва державного підприємства Володимир-Волинське ЛМГрозповів, що деякі саджанці брали із Львівського лісотехнічного інституту, а частково із базового лісового розсадника у Павлівському лісництві. Наразі там росте понад 60 видів деревних і чагарникових порід.«6 видів сосни і ялиці. Буки, магнолії, липи, каштани, дуби, оцтове дерево, модрина двох видів, ясени, клени різних видів, коркове дерево, бархат амурський», – починає перераховувати інженер. Фахівець запевняє, що є унікальні дерева, які в нашій місцевості приживаються рідко, але усі вони розпустилися і почуваються нормально, а хвойні навіть уже встигли дати приріст.«Сподіваємося, що за років 10 ця локація стане одним із знакових туристичних маршрутів волинськими лісгоспами», – каже Іваницький.За огорожею поруч із дендропарком висадили цілу плантацію акації, спеціально для бджіл із Губинської пасіки, яка є найбільшою у Володимир-Волинському ЛМГ. Окрім цієї є ще три: Устилузька, Стажиричівська та Павлівська, але вуликів там набагато менше.Наразі на пасіці у Губинському лісгоспі проживає 60 бджолосімей. В перспективі розглядають можливість збільшити їх кількість до 80-ти вже під кінець цього року.Провідний інженер лісового господарства Микола Іваницький зазначив, що систему розширення і розвитку побічного користування на території Волині впроваджують завдяки сприянню начальника ВОЛМГ