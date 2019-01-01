Скоро українцям перерахують пенсії
Сьогодні, 22:17
З 1 липня українці матимуть новий прожитковий мінімум.
В звязку з цим мінімальну пенсію підвищать до 1564 грн, максимальна становитиме 15,6 тис. грн. Люди з мінімальними виплатами отримають надбавку в 67 грн, повідомляє gazeta.ua з посиланням на Пенсійний фонд.
У квітні найменшу пенсію мали близько 17% людей на заслуженому відпочинку - близько 2 млн осіб.
Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж: для жінок – 30 років , для чоловіків – 35, вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка з 40 роками стажу й мінімальною пенсією може отримувати надбавку 149,7 грн, то після 1 липня отримуватиме 156,4 грн.
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В звязку з цим мінімальну пенсію підвищать до 1564 грн, максимальна становитиме 15,6 тис. грн. Люди з мінімальними виплатами отримають надбавку в 67 грн, повідомляє gazeta.ua з посиланням на Пенсійний фонд.
У квітні найменшу пенсію мали близько 17% людей на заслуженому відпочинку - близько 2 млн осіб.
Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж: для жінок – 30 років , для чоловіків – 35, вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка з 40 роками стажу й мінімальною пенсією може отримувати надбавку 149,7 грн, то після 1 липня отримуватиме 156,4 грн.
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