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Скоро українцям перерахують пенсії

Скоро українцям перерахують пенсії
З 1 липня українці матимуть новий прожитковий мінімум.

В звязку з цим мінімальну пенсію підвищать до 1564 грн, максимальна становитиме 15,6 тис. грн. Люди з мінімальними виплатами отримають надбавку в 67 грн, повідомляє gazeta.ua з посиланням на Пенсійний фонд.

У квітні найменшу пенсію мали близько 17% людей на заслуженому відпочинку - близько 2 млн осіб.

Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж: для жінок – 30 років , для чоловіків – 35, вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка з 40 роками стажу й мінімальною пенсією може отримувати надбавку 149,7 грн, то після 1 липня отримуватиме 156,4 грн.

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Теги: пенсії, перерахунок
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