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«Через відсутність мера Луцьк втрачає інвестиції», – Тарас Шкітер. ВІДЕО

«Через відсутність мера Луцьк втрачає інвестиції», – Тарас Шкітер. ВІДЕО
Продюсер суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер розповів, для чого в рамках програми створили спец-проект – серію інтерв’ю із мерами успішних міст України.

Про це він розповів в інтерв’ю у телепрограмі «Актуально» на 12 Каналі, – пише ІА "Конкурент".

«Ми як журналісти вбачаємо проблему в тому, що Луцьк два роки не має міського голови. На жаль, нинішня Верховна Рада не спромоглася зробити вибори, щоб лучани могли обрати мера», – зауважив Тарас Шкітер.

Та додав, що започаткували спец-проект «Інтерв’ю з мерами різних міст» для того, щоб показати, наскільки важлива посада міського голови.

«Які висновки ми для себе зробили? Це, в першу чергу, негативний сигнал для інвестора, коли велике підприємство хоче зайти до міста, а в місті немає міського голови – людини, яка може сісти навпроти нього і дати якісь обіцянки, відповідати за ці обіцянки. Коли немає законно обраного міського голови, для інвестора це сумно. І є ще багато прикладів, щоб довести необхідність людини на цій посаді, фахового спеціаліста, міського голови», – пояснив медійник.


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Теги: Тарас Шкітер, Луцьк, інвестиції, міський голова
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