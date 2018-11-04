«Через відсутність мера Луцьк втрачає інвестиції», – Тарас Шкітер. ВІДЕО

Тарас Шкітер розповів, для чого в рамках програми створили спец-проект – серію інтерв’ю із мерами успішних міст України.



Про це він розповів в інтерв’ю у телепрограмі «Актуально» на 12 Каналі, – пише



«Ми як журналісти вбачаємо проблему в тому, що Луцьк два роки не має міського голови. На жаль, нинішня Верховна Рада не спромоглася зробити вибори, щоб лучани могли обрати мера», – зауважив Тарас Шкітер.



Та додав, що започаткували спец-проект «Інтерв’ю з мерами різних міст» для того, щоб показати, наскільки важлива посада міського голови.



«Які висновки ми для себе зробили? Це, в першу чергу, негативний сигнал для інвестора, коли велике підприємство хоче зайти до міста, а в місті немає міського голови – людини, яка може сісти навпроти нього і дати якісь обіцянки, відповідати за ці обіцянки. Коли немає законно обраного міського голови, для інвестора це сумно. І є ще багато прикладів, щоб довести необхідність людини на цій посаді, фахового спеціаліста, міського голови», – пояснив медійник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продюсер суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»розповів, для чого в рамках програми створили спец-проект – серію інтерв’ю із мерами успішних міст України.Про це він розповів в інтерв’ю у телепрограмі «Актуально» на 12 Каналі, – пише ІА "Конкурент" «Ми як журналісти вбачаємо проблему в тому, що Луцьк два роки не має міського голови. На жаль, нинішня Верховна Рада не спромоглася зробити вибори, щоб лучани могли обрати мера», – зауважив Тарас Шкітер.Та додав, що започаткували спец-проект «Інтерв’ю з мерами різних міст» для того, щоб показати, наскільки важлива посада міського голови.«Які висновки ми для себе зробили? Це, в першу чергу, негативний сигнал для інвестора, коли велике підприємство хоче зайти до міста, а в місті немає міського голови – людини, яка може сісти навпроти нього і дати якісь обіцянки, відповідати за ці обіцянки. Коли немає законно обраного міського голови, для інвестора це сумно. І є ще багато прикладів, щоб довести необхідність людини на цій посаді, фахового спеціаліста, міського голови», – пояснив медійник.

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