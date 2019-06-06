В Україні розробляють електронну гривню: як користуватися і що буде з готівкою





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Що таке е-гривня



Е-гривна (Цифрова валюта центрального банку або ЦВЦБ) – це електронний еквівалент готівці, що є законним платіжним засобом.



Дослідники виділяють такі схеми використання ЦВЦБ:



- цифровий еквівалент готівки;

- міжбанківські розрахунки;

- інструмент монетарної політики;

- еквівалент рахунку, відкритого в центральному банку.



Коли в Україні з’явиться е-гривня



Точної дати у НБУ не називають, бо досі залишаються невирішені питання та недосліджені аспекти. Поки завершився лише пілотний проект.



– Наше дослідження дало нам не тільки практичний досвід, але і поставило перед НБУ нові запитання. Яким буде вплив цього інструменту на екосистему платіжного ринку? Чи буде достатній попит на е-гривню? Яка технологія має використовуватися? Яким має бути рівень анонімності транзакцій? Сьогодні точних відповідей на ці запитання не маємо не лише ми, але й інші центробанки світу, – зазначив заступник голови НБУ Сергій Холод.



Як отримати і користуватися е-гривнею



Користувач приносить у банк фізичні гроші, а він зараховує на рахунок криптогривню.



Е-гривня розглядається як цифрова національна валюта, що випускається НБУ. Крім того ЦВЦБ має обмінюватись без обмежень на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1.



Важливо, що е-гривню поки характеризують, який не є дохідним інструментом, отже, це засіб платежу, а не накопичення.



Транзакції з е-гривнею можуть здійснюватися за допомогою комп’ютера або смартфонів.



Відмінність від готівки



НБУ розглядає е-гривню як альтернативний засіб для здійснення миттєвих платежів, тобто на використання готівки це ніяким чином не вплине.



ЦВЦБ зберігає риси готівки: перекази між фізичними особами без посередників, універсальні платежі, не нараховуються відсотки.



Проте користування е-гривнею буде анонімним, а перекази матимуть меншу вартість. Також ЦВЦБ значно складніше вкрасти або загубити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України завершив пілотний проект, який має стати поштовхом до випуску власної цифрової валюти – електронної гривні.Про це пишуть Факти з посиланням на НБУ.Е-гривна (Цифрова валюта центрального банку або ЦВЦБ) – це електронний еквівалент готівці, що є законним платіжним засобом.Дослідники виділяють такі схеми використання ЦВЦБ:- цифровий еквівалент готівки;- міжбанківські розрахунки;- інструмент монетарної політики;- еквівалент рахунку, відкритого в центральному банку.Точної дати у НБУ не називають, бо досі залишаються невирішені питання та недосліджені аспекти. Поки завершився лише пілотний проект.– Наше дослідження дало нам не тільки практичний досвід, але і поставило перед НБУ нові запитання. Яким буде вплив цього інструменту на екосистему платіжного ринку? Чи буде достатній попит на е-гривню? Яка технологія має використовуватися? Яким має бути рівень анонімності транзакцій? Сьогодні точних відповідей на ці запитання не маємо не лише ми, але й інші центробанки світу, – зазначив заступник голови НБУКористувач приносить у банк фізичні гроші, а він зараховує на рахунок криптогривню.Е-гривня розглядається як цифрова національна валюта, що випускається НБУ. Крім того ЦВЦБ має обмінюватись без обмежень на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1.Важливо, що е-гривню поки характеризують, який не є дохідним інструментом, отже, це засіб платежу, а не накопичення.Транзакції з е-гривнею можуть здійснюватися за допомогою комп’ютера або смартфонів.НБУ розглядає е-гривню як альтернативний засіб для здійснення миттєвих платежів, тобто на використання готівки це ніяким чином не вплине.ЦВЦБ зберігає риси готівки: перекази між фізичними особами без посередників, універсальні платежі, не нараховуються відсотки.Проте користування е-гривнею буде анонімним, а перекази матимуть меншу вартість. Також ЦВЦБ значно складніше вкрасти або загубити.

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