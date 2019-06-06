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В Україні розробляють електронну гривню: як користуватися і що буде з готівкою

В Україні розробляють електронну гривню: як користуватися і що буде з готівкою
Національний банк України завершив пілотний проект, який має стати поштовхом до випуску власної цифрової валюти – електронної гривні.

Про це пишуть Факти з посиланням на НБУ.

Що таке е-гривня

Е-гривна (Цифрова валюта центрального банку або ЦВЦБ) – це електронний еквівалент готівці, що є законним платіжним засобом.

Дослідники виділяють такі схеми використання ЦВЦБ:

- цифровий еквівалент готівки;
- міжбанківські розрахунки;
- інструмент монетарної політики;
- еквівалент рахунку, відкритого в центральному банку.

Коли в Україні з’явиться е-гривня

Точної дати у НБУ не називають, бо досі залишаються невирішені питання та недосліджені аспекти. Поки завершився лише пілотний проект.

– Наше дослідження дало нам не тільки практичний досвід, але і поставило перед НБУ нові запитання. Яким буде вплив цього інструменту на екосистему платіжного ринку? Чи буде достатній попит на е-гривню? Яка технологія має використовуватися? Яким має бути рівень анонімності транзакцій? Сьогодні точних відповідей на ці запитання не маємо не лише ми, але й інші центробанки світу, – зазначив заступник голови НБУ Сергій Холод.

Як отримати і користуватися е-гривнею

Користувач приносить у банк фізичні гроші, а він зараховує на рахунок криптогривню.

Е-гривня розглядається як цифрова національна валюта, що випускається НБУ. Крім того ЦВЦБ має обмінюватись без обмежень на готівкові або безготівкові кошти у співвідношенні 1:1.

Важливо, що е-гривню поки характеризують, який не є дохідним інструментом, отже, це засіб платежу, а не накопичення.

Транзакції з е-гривнею можуть здійснюватися за допомогою комп’ютера або смартфонів.

Відмінність від готівки

НБУ розглядає е-гривню як альтернативний засіб для здійснення миттєвих платежів, тобто на використання готівки це ніяким чином не вплине.

ЦВЦБ зберігає риси готівки: перекази між фізичними особами без посередників, універсальні платежі, не нараховуються відсотки.

Проте користування е-гривнею буде анонімним, а перекази матимуть меншу вартість. Також ЦВЦБ значно складніше вкрасти або загубити.

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Теги: електронна гривня, НБУ
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