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9 червня на Волині: гортаючи календар

9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Людмила Кирда (на фото), українська журналістка, редактор газети «День», уродженка Волині Лариса Івшина, художниця, член Національної спілки художників України Зіновія Рубан, директор ТМ "Забіяка" Олександр Хвещук, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міськради Олексій Веремійчик.

Також день народження у депутата Луцької міської ради Валерія Бондарука.

Вітаємо їх, а також усіх іменинників – Іванів та Анастасій.

Зичимо здоров’я, любові і радості від життя.

У цей день 1989 року вперше у Луцьку відбувся республіканський фестиваль співаної поезії та авторської пісні «Оберіг». Захід тривав три дні: з 9 по 11 червня.

Перший фестиваль «Оберіг» зібрав 30 учасників, втім другий – уже близько ста.

9 червня 2005 року вийшов перший номер «Волинської газети», яка стала спадкоємницею збанкрутілої «Досвітньої зорі».

У цей день у 2011 році в Луцькій міській раді презентували нову версію офіційного сайту мерії.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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