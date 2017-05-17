На Волині відкрили першу зміну в оновленому дитячому таборі. ФОТО





У таборі цього сезону працюватиме 4 зміни. З них 3 – відпочинкові по 14 днів і одна оздоровча – 21 день, - повідомляє



Позаміській табір відпочинку «Прикордонник» розташований у мальовничій місцині, де свіже повітря і краса живої природи сприяють оздоровленню школярів, до того ж кваліфікований персонал та дружня атмосфера робить відпочинок дітей змістовним та незабутнім.





Аби відпочинок в таборі був дійсно комфортним, цьогоріч зробили поточний ремонт приміщень, зокрема тих будиночків, в яких проживають діти, закупили нові дерев’яні ліжка, замінили матраси, постіль, одіяла і покривала. Поступово старі вікна й двері тут замінюють на сучасні пластикові.





Окрім цього, цьогоріч добудували другий поверх їдальні. Будівельні роботи, які вартували міському бюджету понад 3 мільйони гривень, тривали 3 роки.





Але тепер – будівництво завершене. Зараз тут створенні комфортні умови для проживання адміністративно -господарського персоналу. А ще тут розташували медпункт з усім необхідним обладнанням та медикаментами, ізолятор, у якому зможуть проживати захворілі діти, а також адміністративні кабінети.





За словами директора позаміського табору оздоровлення та відпочинку «Прикордонник» Лариси Вознюк, завдяки добудові ще одного поверху над приміщенням їдальні, у яке пересели педагогічних працівників, працівників їдальні та медперсонал, вдалося вивільнити 2 додаткових будиночки для проживання дітей. Тож тепер протягом літа додатково ще 120 дітей зможуть провести яскраве літо в сосновому лісі на березі річки.





«Це дуже добре, що у нас з’явилися додаткові місця для відпочиваючих. Бо дуже багато бажаючих. А тепер ми зможемо охопити оздоровленням і відпочинком значно більше діток. З кожним роком перебування у «Прикордоннику» стає комфортнішим. Ми робимо все можливе, аби школярі тут дійсно гарно відпочивали, щоб їм тут було зручно і затишно. У багатьох дітей, які сюди приїжджають, батьки зараз – в зоні бойових дій. А є й такі у яких на передовій – і тато, і мама. Тому ми намагаємося, огорнути цих дітей увагою, теплом і підтримкою», – зазначила Лариса Вознюк.





Також в таборі подбали і про збалансований раціон харчування відпочиваючих дітей. Щодня для них готуватимуть смачні і корисні страви із молочних продуктів, м’яса та риби. Зможе дітвора поласувати і різноманітними смаколиками: солодощами, фруктами та овочами.





Сьогодні, 7 червня, в «Прикордоннику» відбулося урочисте відкриття першої табірної зміни «Сила добра».



На свято завітали освітяни й представники міської влади, які привітали дітей із початком шкільних канікул і побажали їм гарного відпочинку в таборі, незабутніх, яскравих вражень і неймовірних емоцій.





Міський голова Віктор Сапожніков та заступник начальника управління освіти Наталія Тарасенко оглянули оновлене приміщення їдальні та відремонтовані будиночки, в яких проживають відпочиваючі. Побаченим – задоволенні.



«Дитинство – це сонячна пора, тому саме для дітей хочеться зробити чим побільше, аби забезпечити усім найкращим. Цього року уже функціонує щойно збудований другий поверх їдальні. Зараз тут – комфортні умови проживання персоналу. Для них тут обладнали кімнати для проживання із новими, красивими і зручними меблями. А ще туалети й душові. Усе – згідно сучасних вимог. Мене тішить, що заплановане ще 3 роки тому – вже нарешті реалізоване. Кількість дітей, які хочуть тут відпочивати щороку збільшується і це – найважливіше. І тепер ми зможемо оздоровити значно більше дітей», – радіє міський голова.





Пишається очільник міста й тим, що вже кілька років поспіль Нововолинськ за підсумками оздоровчого сезону є одним із кращих в області.



«Ми найкращі в області по оздоровленню дітей, як в процентному відношенні до кількості дітей, так і по виділеним на це коштам», – похвалився Віктор Борисович.



Урочистість з нагоди відкриття першої табірної зміни розпочалась із підняття Державного прапора України. Діти підготували цікаву концертну програму, під час якої кожен загін виконав свій гімн, а на сцені лунали звучали зворушливі пісні, тішили око запальні танцювальні номери. А родзинкою святкового заходу став танцювальний флешмоб.





Окрім святкового концерту, в рамках урочистого відкриття першої табірної зміни, на дітей чекало чимало цікавого: конкурс малюнків на асфальті, майстер-клас із виготовлення квітів, участь в театральній постановці, спортивна естафета, ватра біля вогнища, конкурс на кращу пісню і святкова дискотека.





Мальовнича місцина в сосновому лісі поблизу річки Західний Буг давно стала улюбленим місцем відпочинку нововолинських школярів. Більшість хлопців і дівчат у таборі не вперше, незважаючи на можливість відпочити деінде, вони обрали оздоровчий заклад «Прикордонник», мовляв, тут багато друзів, чисте повітря, до того ж, щодня проводяться різноманітні розваги та конкурси. Діти знайомляться поміж собою, товаришують, навіть закохуються.





«Тут весело й цікаво. З ранку й до вечора у нас – спортивні ігри, змагання, конкурси, різноманітні розваги, дискотеки. А ще тут комфортні умови проживання. Цьогоріч в будиночках з’явилися нові гарні меблі. Також нас смачно годують. У таборі настільки класно, що потім не хочеться звідси їхати», – ділиться своїми враженнями Катя, яка цьогоріч тут вже вдруге.





Однак, окрім розваг і безкінечного відпочинку, дітвора також має і свої обов’язки. Скажімо, щодення прибирання: вони самотужки застеляють ліжка, ретельно витирають пил, підмітають і миють підлогу, збирають шишки на території загонів – усе заради хорошої оцінки.



До речі, упродовж двох тижнів у «Прикордоннику» відпочиватимуть та набиратимуться сил 198 нововолинських дітей. Загалом у таборі функціонуватиме чотири зміни, під час яких планується оздоровити 680 школярів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожен з батьків прагне, аби його дитина під час літнього відпочинку набралася сил, здоров’я, нових позитивних вражень та незабутніх емоцій. Нововолинській дітворі в цьому радо допомагає позаміський табір «Прикодонник». Цьогоріч тут планують оздоровити майже 700 дітей.У таборі цього сезону працюватиме 4 зміни. З них 3 – відпочинкові по 14 днів і одна оздоровча – 21 день, - повідомляє Нововолинськ.com.ua Позаміській табір відпочинку «Прикордонник» розташований у мальовничій місцині, де свіже повітря і краса живої природи сприяють оздоровленню школярів, до того ж кваліфікований персонал та дружня атмосфера робить відпочинок дітей змістовним та незабутнім.Аби відпочинок в таборі був дійсно комфортним, цьогоріч зробили поточний ремонт приміщень, зокрема тих будиночків, в яких проживають діти, закупили нові дерев’яні ліжка, замінили матраси, постіль, одіяла і покривала. Поступово старі вікна й двері тут замінюють на сучасні пластикові.Окрім цього, цьогоріч добудували другий поверх їдальні. Будівельні роботи, які вартували міському бюджету понад 3 мільйони гривень, тривали 3 роки.Але тепер – будівництво завершене. Зараз тут створенні комфортні умови для проживання адміністративно -господарського персоналу. А ще тут розташували медпункт з усім необхідним обладнанням та медикаментами, ізолятор, у якому зможуть проживати захворілі діти, а також адміністративні кабінети.За словами директора позаміського табору оздоровлення та відпочинку «Прикордонник» Лариси Вознюк, завдяки добудові ще одного поверху над приміщенням їдальні, у яке пересели педагогічних працівників, працівників їдальні та медперсонал, вдалося вивільнити 2 додаткових будиночки для проживання дітей. Тож тепер протягом літа додатково ще 120 дітей зможуть провести яскраве літо в сосновому лісі на березі річки.«Це дуже добре, що у нас з’явилися додаткові місця для відпочиваючих. Бо дуже багато бажаючих. А тепер ми зможемо охопити оздоровленням і відпочинком значно більше діток. З кожним роком перебування у «Прикордоннику» стає комфортнішим. Ми робимо все можливе, аби школярі тут дійсно гарно відпочивали, щоб їм тут було зручно і затишно. У багатьох дітей, які сюди приїжджають, батьки зараз – в зоні бойових дій. А є й такі у яких на передовій – і тато, і мама. Тому ми намагаємося, огорнути цих дітей увагою, теплом і підтримкою», – зазначила Лариса Вознюк.Також в таборі подбали і про збалансований раціон харчування відпочиваючих дітей. Щодня для них готуватимуть смачні і корисні страви із молочних продуктів, м’яса та риби. Зможе дітвора поласувати і різноманітними смаколиками: солодощами, фруктами та овочами.Сьогодні, 7 червня, в «Прикордоннику» відбулося урочисте відкриття першої табірної зміни «Сила добра».На свято завітали освітяни й представники міської влади, які привітали дітей із початком шкільних канікул і побажали їм гарного відпочинку в таборі, незабутніх, яскравих вражень і неймовірних емоцій.Міський голова Віктор Сапожніков та заступник начальника управління освіти Наталія Тарасенко оглянули оновлене приміщення їдальні та відремонтовані будиночки, в яких проживають відпочиваючі. Побаченим – задоволенні.«Дитинство – це сонячна пора, тому саме для дітей хочеться зробити чим побільше, аби забезпечити усім найкращим. Цього року уже функціонує щойно збудований другий поверх їдальні. Зараз тут – комфортні умови проживання персоналу. Для них тут обладнали кімнати для проживання із новими, красивими і зручними меблями. А ще туалети й душові. Усе – згідно сучасних вимог. Мене тішить, що заплановане ще 3 роки тому – вже нарешті реалізоване. Кількість дітей, які хочуть тут відпочивати щороку збільшується і це – найважливіше. І тепер ми зможемо оздоровити значно більше дітей», – радіє міський голова.Пишається очільник міста й тим, що вже кілька років поспіль Нововолинськ за підсумками оздоровчого сезону є одним із кращих в області.«Ми найкращі в області по оздоровленню дітей, як в процентному відношенні до кількості дітей, так і по виділеним на це коштам», – похвалився Віктор Борисович.Урочистість з нагоди відкриття першої табірної зміни розпочалась із підняття Державного прапора України. Діти підготували цікаву концертну програму, під час якої кожен загін виконав свій гімн, а на сцені лунали звучали зворушливі пісні, тішили око запальні танцювальні номери. А родзинкою святкового заходу став танцювальний флешмоб.Окрім святкового концерту, в рамках урочистого відкриття першої табірної зміни, на дітей чекало чимало цікавого: конкурс малюнків на асфальті, майстер-клас із виготовлення квітів, участь в театральній постановці, спортивна естафета, ватра біля вогнища, конкурс на кращу пісню і святкова дискотека.Мальовнича місцина в сосновому лісі поблизу річки Західний Буг давно стала улюбленим місцем відпочинку нововолинських школярів. Більшість хлопців і дівчат у таборі не вперше, незважаючи на можливість відпочити деінде, вони обрали оздоровчий заклад «Прикордонник», мовляв, тут багато друзів, чисте повітря, до того ж, щодня проводяться різноманітні розваги та конкурси. Діти знайомляться поміж собою, товаришують, навіть закохуються.«Тут весело й цікаво. З ранку й до вечора у нас – спортивні ігри, змагання, конкурси, різноманітні розваги, дискотеки. А ще тут комфортні умови проживання. Цьогоріч в будиночках з’явилися нові гарні меблі. Також нас смачно годують. У таборі настільки класно, що потім не хочеться звідси їхати», – ділиться своїми враженнями Катя, яка цьогоріч тут вже вдруге.Однак, окрім розваг і безкінечного відпочинку, дітвора також має і свої обов’язки. Скажімо, щодення прибирання: вони самотужки застеляють ліжка, ретельно витирають пил, підмітають і миють підлогу, збирають шишки на території загонів – усе заради хорошої оцінки.До речі, упродовж двох тижнів у «Прикордоннику» відпочиватимуть та набиратимуться сил 198 нововолинських дітей. Загалом у таборі функціонуватиме чотири зміни, під час яких планується оздоровити 680 школярів.

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