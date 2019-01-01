На Волині біля церкви трапився конфлікт між вірянами ПЦУ та прихильниками УПЦ МП





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Нагадаємо, 10 березня релігійна громада на зборах висловила бажання перейти до ПЦУ. 120 жителів села підписалися за перехід. На самих зборах із 39 присутніх грабівчан за перехід проголосували 31, восьмеро – утримались. А вже 12 березня громаду офіційно прийняли у клір Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.



Маючи на руках усі необхідні документи про статус церкви, представники громади 2 червня, після таїнства хрещення, яке звершував настоятель Дмитрій Ковальчук, прийшли до храму. Вони хотіли повідомити священику, що церква офіційно перейшла в ПЦУ. Натомість настоятель, як розповіли люди, зачинився в церкві, і викликав по телефону священиків інших парафій Шацького благочиння УПЦ.



На церковному подвір’ї почалась дискусія між прихильниками двох церков. В ході виник конфлікт, який переріс у штовханину.



На одному з церковних інтернет-ресурсів УПЦ через декілька днів з’явилася інформація про те, що в Грабові активісти ПЦУ влаштували провокацію, яка закінчилася побоїщем: вони «жорстоко побили священика, зірвали з нього хрест, нанесли ряд тяжких ударів по голові та інших частинах тіла та зламали пальці рук». Більше того, в матеріалі йдеться про те, що «…десь 125 грабівчан віддали свої голоси на підтримку УПЦ», а тих 120, що проголосували за ПЦУ, змушували переходити до української церкви вмовляннями, обманом і погрозами.



Інакше ситуацію з конфліктом описали представники громади ПЦУ Грабового. Пані Євгенія розповідає, що вони прийшли до храму, аби спокійно поспілкуватися зі священиком, показати йому документи про новий статус церкви. Натомість отець Дмитрій зачинив перед ними двері храму і вийшов до людей тільки тоді, коли йому на допомогу приїхали священики інших парафій. Словесна перепалка завершилася тим, що прихильниця УПЦ (МП) зіштовхнула пані Євгенію з церковних сходів, в результаті жінка впала і сильно вдарилася головою. Односельці допомогли їй стати на ноги, бо самотужки жінка не могла цього зробити.



«Я вірю в Бога, багато років співала в церковному хорі, збирала по селах гроші на будівництво нашого нового храму, була в добрих стосунках зі священиком. А коли Українська церква отримала Томос про автокефалію, і віряни почали збір підписів за перехід храму до ПЦУ, мене зненавиділи прихильники МП, я стала зрадницею, мене ображали, а тепер ще й мало не покалічили. Чому я, українка, маю страждати за право молитися в Українській церкві? Чому люди, які ненавидять Україну всім серцем, які возвеличують державу-агресора, що вбиває моїх співвітчизників, і розпалюють ворожнечу, не несуть за це відповідальності?» – емоційно зазначила активістка.



На сьогодні постраждала написала заяву в поліцію на свою кривдницю і сподівається, що та понесе заслужене покарання.



Щодо «жорстокого побиття» священика, то очевидці розповіли, як усе відбувалося. Місцева жителька говорила про вбитих російськими найманцями українських воїнів, про мільйони жертв голодомору, організованого радянським режимом. Слухаючи її, священик почав посміхатися. Один з активістів не стерпів насмішки над пам’яттю невинно вбитих, схопив його «за груди» і шарпонув так, що впав хрест. Поліція відразу втихомирила чоловіка.



В Шацькому відділенні поліції повідомили, що за цим фактом порушили кримінальну справу за ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень). Побоїща, тим паче жорстокого, не було, що підтверджує відео, відзняте правоохоронцями. Втім, є підозра, що в потерпілого поламаний палець, якщо експертиза це підтвердить, справу перекваліфікують у «нанесення середніх тілесних ушкоджень».



Релігійна ромада, яка, зі слів самих людей, цілком свідомо, без жодного примусу, з дотриманням усіх норм закону перейшла до ПЦУ, на наступну неділю збирає в Грабові збори, аби остаточно вирішити наболіле церковне питання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Свято-Іллінського храму села Грабове у Шацькому районі трапився конфлікт між прихильниками Православної церкви України та УПЦ (МП), який переріс у штовханину, шарпанину, маніпуляції в ЗМІ та неприязнь жителів різних поглядів на громадському рівні.Про це пише Район.Шацьк Нагадаємо, 10 березня релігійна громада на зборах висловила бажання перейти до ПЦУ. 120 жителів села підписалися за перехід. На самих зборах із 39 присутніх грабівчан за перехід проголосували 31, восьмеро – утримались. А вже 12 березня громаду офіційно прийняли у клір Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України.Маючи на руках усі необхідні документи про статус церкви, представники громади 2 червня, після таїнства хрещення, яке звершував настоятель, прийшли до храму. Вони хотіли повідомити священику, що церква офіційно перейшла в ПЦУ. Натомість настоятель, як розповіли люди, зачинився в церкві, і викликав по телефону священиків інших парафій Шацького благочиння УПЦ.На церковному подвір’ї почалась дискусія між прихильниками двох церков. В ході виник конфлікт, який переріс у штовханину.На одному з церковних інтернет-ресурсів УПЦ через декілька днів з’явилася інформація про те, що в Грабові активісти ПЦУ влаштували провокацію, яка закінчилася побоїщем: вони «жорстоко побили священика, зірвали з нього хрест, нанесли ряд тяжких ударів по голові та інших частинах тіла та зламали пальці рук». Більше того, в матеріалі йдеться про те, що «…десь 125 грабівчан віддали свої голоси на підтримку УПЦ», а тих 120, що проголосували за ПЦУ, змушували переходити до української церкви вмовляннями, обманом і погрозами.Інакше ситуацію з конфліктом описали представники громади ПЦУ Грабового. Панірозповідає, що вони прийшли до храму, аби спокійно поспілкуватися зі священиком, показати йому документи про новий статус церкви. Натомість отець Дмитрій зачинив перед ними двері храму і вийшов до людей тільки тоді, коли йому на допомогу приїхали священики інших парафій. Словесна перепалка завершилася тим, що прихильниця УПЦ (МП) зіштовхнула пані Євгенію з церковних сходів, в результаті жінка впала і сильно вдарилася головою. Односельці допомогли їй стати на ноги, бо самотужки жінка не могла цього зробити.«Я вірю в Бога, багато років співала в церковному хорі, збирала по селах гроші на будівництво нашого нового храму, була в добрих стосунках зі священиком. А коли Українська церква отримала Томос про автокефалію, і віряни почали збір підписів за перехід храму до ПЦУ, мене зненавиділи прихильники МП, я стала зрадницею, мене ображали, а тепер ще й мало не покалічили. Чому я, українка, маю страждати за право молитися в Українській церкві? Чому люди, які ненавидять Україну всім серцем, які возвеличують державу-агресора, що вбиває моїх співвітчизників, і розпалюють ворожнечу, не несуть за це відповідальності?» – емоційно зазначила активістка.На сьогодні постраждала написала заяву в поліцію на свою кривдницю і сподівається, що та понесе заслужене покарання.Щодо «жорстокого побиття» священика, то очевидці розповіли, як усе відбувалося. Місцева жителька говорила про вбитих російськими найманцями українських воїнів, про мільйони жертв голодомору, організованого радянським режимом. Слухаючи її, священик почав посміхатися. Один з активістів не стерпів насмішки над пам’яттю невинно вбитих, схопив його «за груди» і шарпонув так, що впав хрест. Поліція відразу втихомирила чоловіка.В Шацькому відділенні поліції повідомили, що за цим фактом порушили кримінальну справу за ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень). Побоїща, тим паче жорстокого, не було, що підтверджує відео, відзняте правоохоронцями. Втім, є підозра, що в потерпілого поламаний палець, якщо експертиза це підтвердить, справу перекваліфікують у «нанесення середніх тілесних ушкоджень».Релігійна ромада, яка, зі слів самих людей, цілком свідомо, без жодного примусу, з дотриманням усіх норм закону перейшла до ПЦУ, на наступну неділю збирає в Грабові збори, аби остаточно вирішити наболіле церковне питання.

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