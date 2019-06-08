Донька Анатолія Гриценка потрапила в аварію

Анатолія Гриценка Анна.



За інформацією Гриценка, автобус приїхав у місто на екскурсію, - пишуть



У результаті аварії постраждалих і загиблих немає.



– Аня сиділа саме у місці зіткнення, отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає, – розповів Гриценко у Facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі в автобус з київськими школярами врізався автомобіль Mercedes. В автобусі знаходилася донькаЗа інформацією Гриценка, автобус приїхав у місто на екскурсію, - пишуть Факти У результаті аварії постраждалих і загиблих немає.– Аня сиділа саме у місці зіткнення, отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає, – розповів Гриценко у Facebook.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію