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Донька Анатолія Гриценка потрапила в аварію

Донька Анатолія Гриценка потрапила в аварію
В Одесі в автобус з київськими школярами врізався автомобіль Mercedes. В автобусі знаходилася донька Анатолія Гриценка Анна.

За інформацією Гриценка, автобус приїхав у місто на екскурсію, - пишуть Факти.

У результаті аварії постраждалих і загиблих немає.

– Аня сиділа саме у місці зіткнення, отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає, – розповів Гриценко у Facebook.

Донька Анатолія Гриценка потрапила в аварію

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Теги: Анатолій Гриценко, донька, аварія, автобус
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