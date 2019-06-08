Донька Анатолія Гриценка потрапила в аварію
Сьогодні, 02:12
В Одесі в автобус з київськими школярами врізався автомобіль Mercedes. В автобусі знаходилася донька Анатолія Гриценка Анна.
За інформацією Гриценка, автобус приїхав у місто на екскурсію, - пишуть Факти.
У результаті аварії постраждалих і загиблих немає.
– Аня сиділа саме у місці зіткнення, отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає, – розповів Гриценко у Facebook.
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За інформацією Гриценка, автобус приїхав у місто на екскурсію, - пишуть Факти.
У результаті аварії постраждалих і загиблих немає.
– Аня сиділа саме у місці зіткнення, отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає, – розповів Гриценко у Facebook.
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