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В Іспанії зламався атракціон у парку розваг – 28 осіб постраждали

В Іспанії зламався атракціон у парку розваг – 28 осіб постраждали
У місті Ла-Рінконада (Іспанія) 28 осіб постраждали через поламку атракціону у парку розваг.

Відомо, що серед постраждалих – п’ятеро дітей. Про це пишуть Факти.

Дев’ятьох людей довелося госпіталізувати до місцевих лікарень. Стан однієї 13-річної дівчинки оцінюють як важкий.

Життю решти постраждалих дітей нічого не загрожує.

Наразі з’ясовуються всі обставини події.

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Теги: атракціон, Іспанія
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