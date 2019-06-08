В Іспанії зламався атракціон у парку розваг – 28 осіб постраждали
Сьогодні, 04:16
У місті Ла-Рінконада (Іспанія) 28 осіб постраждали через поламку атракціону у парку розваг.
Відомо, що серед постраждалих – п’ятеро дітей. Про це пишуть Факти.
Дев’ятьох людей довелося госпіталізувати до місцевих лікарень. Стан однієї 13-річної дівчинки оцінюють як важкий.
Життю решти постраждалих дітей нічого не загрожує.
Наразі з’ясовуються всі обставини події.
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Відомо, що серед постраждалих – п’ятеро дітей. Про це пишуть Факти.
Дев’ятьох людей довелося госпіталізувати до місцевих лікарень. Стан однієї 13-річної дівчинки оцінюють як важкий.
Життю решти постраждалих дітей нічого не загрожує.
Наразі з’ясовуються всі обставини події.
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