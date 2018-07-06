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На Волині стартував сезон збору чорниці. ФОТО

На Волині стартував сезон збору чорниці. ФОТО
В лісах Шацького району дозріли чорниці.

Світлини, на яких видно рясні гілочки з ягідьми і майже повне відеречко чорниць, опублікував на своїй сторінці у Facebook Олександр Лончук, пише видання "Район.Шацьк".

«На вечерю будуть вареники з чорницями» – так підписав фото автор.

На Волині стартував сезон збору чорниці. ФОТО
На Волині стартував сезон збору чорниці. ФОТО
На Волині стартував сезон збору чорниці. ФОТО
На Волині стартував сезон збору чорниці. ФОТО



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Теги: чорниця, Волинь
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