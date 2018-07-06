На Волині стартував сезон збору чорниці. ФОТО





Світлини, на яких видно рясні гілочки з ягідьми і майже повне відеречко чорниць, опублікував на своїй сторінці у Facebook Олександр Лончук, пише видання "



«На вечерю будуть вареники з чорницями» – так підписав фото автор.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В лісах Шацького району дозріли чорниці.Світлини, на яких видно рясні гілочки з ягідьми і майже повне відеречко чорниць, опублікував на своїй сторінці у Facebook Олександр Лончук, пише видання " Район.Шацьк ".«На вечерю будуть вареники з чорницями» – так підписав фото автор.

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