На Волині стартував сезон збору чорниці. ФОТО
Сьогодні, 09:10
В лісах Шацького району дозріли чорниці.
Світлини, на яких видно рясні гілочки з ягідьми і майже повне відеречко чорниць, опублікував на своїй сторінці у Facebook Олександр Лончук, пише видання "Район.Шацьк".
«На вечерю будуть вареники з чорницями» – так підписав фото автор.
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Світлини, на яких видно рясні гілочки з ягідьми і майже повне відеречко чорниць, опублікував на своїй сторінці у Facebook Олександр Лончук, пише видання "Район.Шацьк".
«На вечерю будуть вареники з чорницями» – так підписав фото автор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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