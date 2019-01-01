9 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:31
9 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Федори. В народі вірили, що в цей день можна з легкістю змінити своє життя.
Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій, Петро, пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 червня
– Зранку дуже душно – буде дощ найближчим часом.
– Якщо день ясний, і з'явилися дощові черв'яки – буде гроза.
– Перший літній туман припав на Федорин день – до врожаю грибів.
– Дятел гучно стукає в погожий день, значить, буде дощ.
Що можна робити 9 червня
1. Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати білі сарафани.
Що не можна робити 9 червня
1. Цей день в народі називають колючим язиком. Сьогодні забороняється жінкам і дівчатам розмовляти одна з одною, адже, за прикметами, це обіцяло велику біду.
2. Цього дня не можна ні з ким сваритися.
3. Сьогодні не можна підмітати хату, адже, за народним віруванням, в оселі почнуться проблеми.
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Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій, Петро, пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 червня
– Зранку дуже душно – буде дощ найближчим часом.
– Якщо день ясний, і з'явилися дощові черв'яки – буде гроза.
– Перший літній туман припав на Федорин день – до врожаю грибів.
– Дятел гучно стукає в погожий день, значить, буде дощ.
Що можна робити 9 червня
1. Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати білі сарафани.
Що не можна робити 9 червня
1. Цей день в народі називають колючим язиком. Сьогодні забороняється жінкам і дівчатам розмовляти одна з одною, адже, за прикметами, це обіцяло велику біду.
2. Цього дня не можна ні з ким сваритися.
3. Сьогодні не можна підмітати хату, адже, за народним віруванням, в оселі почнуться проблеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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