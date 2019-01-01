Вакарчук висуває Тараса Шкітера у парламент від Луцька

Святослав Вакарчук оприлюднив список партії для участі у дострокових парламентських виборах.



Від політпартії "Голос" балотуються і відомі волиняни – зокрема, співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер піде по виборчому округу №22, Луцьк, пише "



Кандидатами у депутати від списку партії на 60 і 130 місцях відповідно розмістилися директор луцької ІТ-компанії InternetDevels, координатор партії "Голос" по Волині Віктор Левандовський і голова Волинської обласної організації "Асоціація прав захисту молоді Волині" Андрій Гаврищук.



Як повідомляє LB.ua, лідерів списку оголосили на з'їзді партії, який відбувся 8 червня.



Виборчий список партії "Голос" на дострокових виборах до Верховної Ради, як і очікувалось, очолить співак, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.



Перша "десятка" в списку:



Святослав Вакарчук, співак

Юлія Клименко, голова партії "Голос", колишній заступник міністра економрозвитку

Кіра Рудик, головний операційний директор компанії Ring Ukraine, яку купив Amazon

Ярослав Железняк, член Стратегічної групи радників по підтримці реформ (SAGSUR) при Кабміні

Олександра Устинова, "Центр протидії корупції"

Олег Макаров, керуючий партнер юрфірми "Кисіль і партнери"

Ярослав Юрчишин, екс-глава Transparency International

Сергій Рахманін, заступник головного редактора "Дзеркала тижня"

Соломія Бобровська, колишня в.о. голови Одеської ОДА

Ольга Стефанишина–- екс-заступник міністра охорони здоров'я



Телеведучий Сергій Притула – 30-ий у списку. Всього в списку майже 200 чоловік. Ще 70 кандидатів йдуть по мажоритарці, серед них четверо чинних депутатів: Вікторія Пташник (партія "Об'єднання "Самопоміч"), Леонід Ємець (член фракції "Народний фронт"), Павло Різаненко (нардеп від БПП, екс-депутат Броварської міської ради VI скликання) та Вікторія Войцицька (член депутатської фракції "Об'єднання "Самопоміч").



"Нашої програми вистачає не на одну каденцію. Ми приходимо у політику всерйоз і надовго. Ми будемо створювати великий потужний рух", – заявив Вакарчук під час з'їзду.

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