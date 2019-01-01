Серіал «Чорнобиль» спричинив туристичний бум в зоні відчуження
Сьогодні, 10:50
Туристичні компанії фіксують збільшення кількості бажаючих потрапити на екскурсію до зони відчуження навколо ЧАЕС.
Для клієнтів уже навіть розробили спеціальні тури по місцях, які зображені у драмі, розповідає ТСН.
Перед контрольним пунктом Дитятки із самого ранку утворюється черга з автобусів. Перед в'їздом туристи вишиковуються у чергу за сувенірами – купують усе: магніти, кухлі, футболки, аби там лише було намальоване щось із Чорнобиля.
Попит на тури за мотивами серіалу справді зростає. "Нам зараз кожен тур треба коригувати під серіал. Будуть такі, які задаватимуть питання: слухайте, я ж дивився. А як воно було насправді", - каже засновник туристичної фірми Ярослав. У музеї Чорнобиля в Києві на юрбу фанатів серіалу ще чекають, але запевняють, що можуть розповісти не менше цікавих подробиць, аніж працівники зони відчуження. Там також міркують над спеціальною екскурсією – дослідження катастрофи мовою документів.
Довідково:
"Чорнобиль" (англ. Chernobyl) — п'ятисерійний британо-американський міні-серіал, зрежисований Крейгом Мезіном та Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однієї із найбільших техногенних катастроф в історії.
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Для клієнтів уже навіть розробили спеціальні тури по місцях, які зображені у драмі, розповідає ТСН.
Перед контрольним пунктом Дитятки із самого ранку утворюється черга з автобусів. Перед в'їздом туристи вишиковуються у чергу за сувенірами – купують усе: магніти, кухлі, футболки, аби там лише було намальоване щось із Чорнобиля.
Попит на тури за мотивами серіалу справді зростає. "Нам зараз кожен тур треба коригувати під серіал. Будуть такі, які задаватимуть питання: слухайте, я ж дивився. А як воно було насправді", - каже засновник туристичної фірми Ярослав. У музеї Чорнобиля в Києві на юрбу фанатів серіалу ще чекають, але запевняють, що можуть розповісти не менше цікавих подробиць, аніж працівники зони відчуження. Там також міркують над спеціальною екскурсією – дослідження катастрофи мовою документів.
Довідково:
"Чорнобиль" (англ. Chernobyl) — п'ятисерійний британо-американський міні-серіал, зрежисований Крейгом Мезіном та Юганом Ренком. Прем'єра історичної драми спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня 2019 року. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції, однієї із найбільших техногенних катастроф в історії.
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