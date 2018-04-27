Перекинулася маршрутка Київ–Луцьк: постраждали семеро людей. ФОТО

Пригода за участі маршрутки, яка рухалася з Києва до Луцька, сталась уночі 9 червня на під’їзній дорозі до траси Київ – Чоп у Новоград-Волинському районі Житомирської області.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирщини.Повідомлення про вказану ДТП з потерпілими надійшло до поліції близько чверті години після півночі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції та слідчі відділу розслідування ДТП ГУНП Житомирщини.Попередньо з’ясували, що ДТП сталась на під’їзній дорозі від райцентру до траси Київ – Чоп, поблизу села Майстрів, за участі маршрутного мікроавтобуса. Його 49-річний водій слідував з Києва до Луцька, на заокругленій дорозі не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.Унаслідок вказаної пригоди медична допомога знадобилась 7 пасажирам буса. Двох із них – 22-річного львів’янина та 50-річну жительку Новоград-Волинського району – було госпіталізовано. Іншим - призначили лікування амбулаторно.Відповідні відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. З’ясування усіх обставин триває.