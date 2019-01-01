Назвали прізвища першої десятки «Європейської Солідарності»

Петро Порошенко під час з'їзду представив першу десятку своєї партії.



Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець.



До першої десятки увійшли:



Петро Порошенко



спікер Верховної Ради Андрій Парубій;



віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко;



комбриг 95 бригади Михайло Забродський;



громадська діячка Софія Федина;



лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв;



доброволець-медик, командир Медичного батальйону "Госпітальєри", начальник Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії Яна Зінкевич;



колишній голова Львівської обласної адміністрації Олег Синютка;



заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз;



віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова партії "Європейська Солідарність"під час з'їзду представив першу десятку своєї партії.Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської ОДАДо першої десятки увійшли:Петро Порошенкоспікер Верховної Радивіце-спікер Верховної Радикомбриг 95 бригадигромадська діячкалідер кримськотатарського народу, народний депутатдоброволець-медик, командир Медичного батальйону "Госпітальєри", начальник Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Арміїколишній голова Львівської обласної адміністраціїзаступник голови Меджлісу кримськотатарського народувіце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

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