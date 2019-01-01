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Назвали прізвища першої десятки «Європейської Солідарності»

Назвали прізвища першої десятки «Європейської Солідарності»
Голова партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час з'їзду представив першу десятку своєї партії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець.

До першої десятки увійшли:

Петро Порошенко

спікер Верховної Ради Андрій Парубій;

віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко;

комбриг 95 бригади Михайло Забродський;

громадська діячка Софія Федина;

лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв;

доброволець-медик, командир Медичного батальйону "Госпітальєри", начальник Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії Яна Зінкевич;

колишній голова Львівської обласної адміністрації Олег Синютка;

заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз;

віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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Теги: Європейська Солідарність, Петро Порошенко
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