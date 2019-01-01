Назвали прізвища першої десятки «Європейської Солідарності»
Сьогодні, 12:34
Голова партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час з'їзду представив першу десятку своєї партії.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець.
До першої десятки увійшли:
Петро Порошенко
спікер Верховної Ради Андрій Парубій;
віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко;
комбриг 95 бригади Михайло Забродський;
громадська діячка Софія Федина;
лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв;
доброволець-медик, командир Медичного батальйону "Госпітальєри", начальник Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії Яна Зінкевич;
колишній голова Львівської обласної адміністрації Олег Синютка;
заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз;
віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець.
До першої десятки увійшли:
Петро Порошенко
спікер Верховної Ради Андрій Парубій;
віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко;
комбриг 95 бригади Михайло Забродський;
громадська діячка Софія Федина;
лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв;
доброволець-медик, командир Медичного батальйону "Госпітальєри", начальник Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії Яна Зінкевич;
колишній голова Львівської обласної адміністрації Олег Синютка;
заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз;
віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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