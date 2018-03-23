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Тарас Шкітер розповів про співпрацю з Покровським. ВІДЕО

Тарас Шкітер розповів про співпрацю з Покровським. ВІДЕО
Продюсер суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE», директор ІА «Конкурент» та співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер розповів про свою співпрацю із меценатом, бізнесменом та депутатом Луцької міської ради Андрієм Покровським.

Про це він розповів в інтерв’ю у телепрограмі «Актуально» на 12 Каналі.

«Mені приємно, що мене асоціюють з людиною, яка розвиває Луцьк, яка в нього інвестує та спонсорує багато соціальних програм в місті. Ми з Андрієм Покровським є співзасновниками Громадянського Руху «Свідомі», тому це не дивно, що мене асоціюють з цією людиною», – зауважив Шкітер.

Також додав, що Андрія Покровського дуже поважає.

«Це – людина, з якою у нас спільні погляди на життя. Насправді, якщо можна так сказати, це нікого не вріже по вуху, (я не хочу, щоб це виглядало начебто ноткою пафосу), але це насправді дуже складно знайти людей, з якими у вас однакові погляди на речі, на події, які відбуваються», – уточнив Тарас Шкітер.


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Теги: Тарас Шкітер, Андрій Покровський
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