Нічого не пам'ятає і не знає, куди йти: у Луцьку заблукав дідусь





Про це у групі "Теревені про Луцьк" Ksenja Novak.



"Загубився дід. Не знає, куди йти. Не пам’ятає. Хто знає його? При собі не має ні документів, ні телефона. Зараз знаходиться на Відродження", - написала жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження виявили дідуся, який не знає, куди йому йти.Про це у групі "Теревені про Луцьк" написала користувачка"Загубився дід. Не знає, куди йти. Не пам’ятає. Хто знає його? При собі не має ні документів, ні телефона. Зараз знаходиться на Відродження", - написала жінка.

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