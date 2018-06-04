Нічого не пам'ятає і не знає, куди йти: у Луцьку заблукав дідусь
Сьогодні, 13:18
У Луцьку на проспекті Відродження виявили дідуся, який не знає, куди йому йти.
Про це у групі "Теревені про Луцьк" написала користувачка Ksenja Novak.
"Загубився дід. Не знає, куди йти. Не пам’ятає. Хто знає його? При собі не має ні документів, ні телефона. Зараз знаходиться на Відродження", - написала жінка.
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Про це у групі "Теревені про Луцьк" написала користувачка Ksenja Novak.
"Загубився дід. Не знає, куди йти. Не пам’ятає. Хто знає його? При собі не має ні документів, ні телефона. Зараз знаходиться на Відродження", - написала жінка.
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