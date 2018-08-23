На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабанду, яка прямувала до Польщі
Сьогодні, 13:55
Сьогодні, 9 червня, на кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону запобігли черговій спробі переміщення контрабанди сигарет через державний кордон.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Так, в міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир–Волинський» прибув потяг з вантажем чорної руди. Під час проведення поглибленого огляду потягу, що прямував до сусідньої Польщі, прикордонники в одному з вагонів виявили 4 тисячі пачок сигарет, прихованих під шаром руди.
Цікавим було те, що до одного з ящиків з цигарками був прикріплений мобільний телефон, за допомогою якого контрабандисти, ймовірно, хотіли відшукати свій нелегальний товар.
Тютюнову контрабанду передали працівникам митниці.
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Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Так, в міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир–Волинський» прибув потяг з вантажем чорної руди. Під час проведення поглибленого огляду потягу, що прямував до сусідньої Польщі, прикордонники в одному з вагонів виявили 4 тисячі пачок сигарет, прихованих під шаром руди.
Цікавим було те, що до одного з ящиків з цигарками був прикріплений мобільний телефон, за допомогою якого контрабандисти, ймовірно, хотіли відшукати свій нелегальний товар.
Тютюнову контрабанду передали працівникам митниці.
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