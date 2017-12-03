Партія «Слуга народу» назвала першу десятку кандидатів до парламенту
Сьогодні, 14:27
Партія "Слуга народу" на з'їзді у Києві визначила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.
Про це повідомляє Gazeta.ua.
На з'їзд, який відбувся у ботанічному саду, приїхав президент України Володимир Зеленський, глава його Адміністрації Андрій Богдан та перший помічник глави держави Сергій Шефір. Серед присутніх багато колишніх колег Зеленського з шоу-бізнесу та "95 Кварталу" – актор та переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Гевко, Юзик з "Кварталу" Юрій Корявченков, ведучий Артем Гагарін тощо.
"Я вірю, що з людьми, які сьогодні тут, Україна розцвіте. Сьогодні ми назвемо 100 людей з нашого списку. Перше – це різні експерти, з якими ми пройшли великий шлях. Друге – обличчя нашої команди з регіонів. Третє – люди, які потрапили до списку через інтернет-відбір і мають чудові ідеї. Хтось з цих людей буде балотуватися по списках, хтось – по мажоритарних округах", - сказав Зеленський.
Перша десятка партії "Слуга народу".
1. Разумков Дмитро - голова політичної партії "Слуга народу", речник виборчого штабу кандидата у президенти України Володимира Зеленського у президентській компанії 2019 року.
2. Стефанчук Руслан - український правознавець, державний діяч, доктор юридичних наук. Представник президента України у Верховній Раді.
3. Вінідіктова Ірина - юрист, експерт команди Зеленського з питань проведення судової реформи.
4. Арахамія Давід - громадський активіст, волонтер.
5. Янченко Галина - громадський і антикорупційний діяч, депутат Київради, експерт команди Зеленського.
6. Федоров Михайло - фахівець з комп'ютеризації та діджіталізаціі, радник президента Володимира Зеленського.
7. Корнієнко Олександр - координатор команди Зеленського.
8. Красносільська Анастасія - експерт Центру протидії корупції.
9. Ткаченко Олександр - генеральний директор "1+1 медіа", журналіст, продюсер.
10. Беленюк Жан - український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016.
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Про це повідомляє Gazeta.ua.
На з'їзд, який відбувся у ботанічному саду, приїхав президент України Володимир Зеленський, глава його Адміністрації Андрій Богдан та перший помічник глави держави Сергій Шефір. Серед присутніх багато колишніх колег Зеленського з шоу-бізнесу та "95 Кварталу" – актор та переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Гевко, Юзик з "Кварталу" Юрій Корявченков, ведучий Артем Гагарін тощо.
"Я вірю, що з людьми, які сьогодні тут, Україна розцвіте. Сьогодні ми назвемо 100 людей з нашого списку. Перше – це різні експерти, з якими ми пройшли великий шлях. Друге – обличчя нашої команди з регіонів. Третє – люди, які потрапили до списку через інтернет-відбір і мають чудові ідеї. Хтось з цих людей буде балотуватися по списках, хтось – по мажоритарних округах", - сказав Зеленський.
Перша десятка партії "Слуга народу".
1. Разумков Дмитро - голова політичної партії "Слуга народу", речник виборчого штабу кандидата у президенти України Володимира Зеленського у президентській компанії 2019 року.
2. Стефанчук Руслан - український правознавець, державний діяч, доктор юридичних наук. Представник президента України у Верховній Раді.
3. Вінідіктова Ірина - юрист, експерт команди Зеленського з питань проведення судової реформи.
4. Арахамія Давід - громадський активіст, волонтер.
5. Янченко Галина - громадський і антикорупційний діяч, депутат Київради, експерт команди Зеленського.
6. Федоров Михайло - фахівець з комп'ютеризації та діджіталізаціі, радник президента Володимира Зеленського.
7. Корнієнко Олександр - координатор команди Зеленського.
8. Красносільська Анастасія - експерт Центру протидії корупції.
9. Ткаченко Олександр - генеральний директор "1+1 медіа", журналіст, продюсер.
10. Беленюк Жан - український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016.
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Коментарі 2
Молодці! Не одного старого запроданця, усі нові лиця)))
українофоби та раби злодія олігарха.... каманда розводити лохторат.
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