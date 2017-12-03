Партія «Слуга народу» назвала першу десятку кандидатів до парламенту





Про це повідомляє



На з'їзд, який відбувся у ботанічному саду, приїхав президент України Володимир Зеленський, глава його Адміністрації Андрій Богдан та перший помічник глави держави Сергій Шефір. Серед присутніх багато колишніх колег Зеленського з шоу-бізнесу та "95 Кварталу" – актор та переможець шоу "Розсміши коміка" Віктор Гевко, Юзик з "Кварталу" Юрій Корявченков, ведучий Артем Гагарін тощо.



"Я вірю, що з людьми, які сьогодні тут, Україна розцвіте. Сьогодні ми назвемо 100 людей з нашого списку. Перше – це різні експерти, з якими ми пройшли великий шлях. Друге – обличчя нашої команди з регіонів. Третє – люди, які потрапили до списку через інтернет-відбір і мають чудові ідеї. Хтось з цих людей буде балотуватися по списках, хтось – по мажоритарних округах", - сказав Зеленський.



Перша десятка партії "Слуга народу".



1. Разумков Дмитро - голова політичної партії "Слуга народу", речник виборчого штабу кандидата у президенти України Володимира Зеленського у президентській компанії 2019 року.

2. Стефанчук Руслан - український правознавець, державний діяч, доктор юридичних наук. Представник президента України у Верховній Раді.

3. Вінідіктова Ірина - юрист, експерт команди Зеленського з питань проведення судової реформи.

4. Арахамія Давід - громадський активіст, волонтер.

5. Янченко Галина - громадський і антикорупційний діяч, депутат Київради, експерт команди Зеленського.

6. Федоров Михайло - фахівець з комп'ютеризації та діджіталізаціі, радник президента Володимира Зеленського.

7. Корнієнко Олександр - координатор команди Зеленського.

8. Красносільська Анастасія - експерт Центру протидії корупції.

9. Ткаченко Олександр - генеральний директор "1+1 медіа", журналіст, продюсер.

10. Беленюк Жан - український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Партія "Слуга народу" на з'їзді у Києві визначила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради.Про це повідомляє Gazeta.ua На з'їзд, який відбувся у ботанічному саду, приїхав президент України, глава його Адміністраціїта перший помічник глави держави. Серед присутніх багато колишніх колег Зеленського з шоу-бізнесу та "95 Кварталу" – актор та переможець шоу "Розсміши коміка"з "Кварталу", ведучийтощо."Я вірю, що з людьми, які сьогодні тут, Україна розцвіте. Сьогодні ми назвемо 100 людей з нашого списку. Перше – це різні експерти, з якими ми пройшли великий шлях. Друге – обличчя нашої команди з регіонів. Третє – люди, які потрапили до списку через інтернет-відбір і мають чудові ідеї. Хтось з цих людей буде балотуватися по списках, хтось – по мажоритарних округах", - сказав Зеленський.Перша десятка партії "Слуга народу".1.- голова політичної партії "Слуга народу", речник виборчого штабу кандидата у президенти України Володимира Зеленського у президентській компанії 2019 року.2.- український правознавець, державний діяч, доктор юридичних наук. Представник президента України у Верховній Раді.3.- юрист, експерт команди Зеленського з питань проведення судової реформи.4.- громадський активіст, волонтер.5.- громадський і антикорупційний діяч, депутат Київради, експерт команди Зеленського.6.- фахівець з комп'ютеризації та діджіталізаціі, радник президента Володимира Зеленського.7.- координатор команди Зеленського.8.- експерт Центру протидії корупції.9.- генеральний директор "1+1 медіа", журналіст, продюсер.10.- український борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію