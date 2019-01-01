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Молодий хлопець з Волині загинув після моторошного зіткнення з маршруткою на Рівненщині

Молодий хлопець з Волині загинув після моторошного зіткнення з маршруткою на Рівненщині
Сьогодні, 9 червня, близько 12:30 поблизу села Ставок Костопільського району Рівненської області зіткнулися маршрутка сполученням «Злазне-Рівне» та автомобіль Mazda.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Унаслідок ДТП загинула одна особа, попередньо - це 22-річний житель Волинської області, який був за кермом легковика. Відомо, що у салоні іномарки перебували пасажири, яких доправили до лікарні.

На місці події працюють поліцейські Костопільського відділу поліції та області.

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Теги: ДТП, смерть, аварія
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