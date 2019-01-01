Молодий хлопець з Волині загинув після моторошного зіткнення з маршруткою на Рівненщині





Про це повідомляє поліція Рівненщини.



Унаслідок ДТП загинула одна особа, попередньо - це 22-річний житель Волинської області, який був за кермом легковика. Відомо, що у салоні іномарки перебували пасажири, яких доправили до лікарні.



На місці події працюють поліцейські Костопільського відділу поліції та області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 червня, близько 12:30 поблизу села Ставок Костопільського району Рівненської області зіткнулися маршрутка сполученням «Злазне-Рівне» та автомобіль Mazda.Про це повідомляє поліція Рівненщини.Унаслідок ДТП загинула одна особа, попередньо - це 22-річний житель Волинської області, який був за кермом легковика. Відомо, що у салоні іномарки перебували пасажири, яких доправили до лікарні.На місці події працюють поліцейські Костопільського відділу поліції та області.

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