Молодий хлопець з Волині загинув після моторошного зіткнення з маршруткою на Рівненщині
Сьогодні, 14:56
Сьогодні, 9 червня, близько 12:30 поблизу села Ставок Костопільського району Рівненської області зіткнулися маршрутка сполученням «Злазне-Рівне» та автомобіль Mazda.
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Унаслідок ДТП загинула одна особа, попередньо - це 22-річний житель Волинської області, який був за кермом легковика. Відомо, що у салоні іномарки перебували пасажири, яких доправили до лікарні.
На місці події працюють поліцейські Костопільського відділу поліції та області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Унаслідок ДТП загинула одна особа, попередньо - це 22-річний житель Волинської області, який був за кермом легковика. Відомо, що у салоні іномарки перебували пасажири, яких доправили до лікарні.
На місці події працюють поліцейські Костопільського відділу поліції та області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України
Сьогодні, 15:49
Все живе загинуло: вантажівка з хімікатами перекинулась в притоку річки на Вінниччині
Сьогодні, 15:33
Молодий хлопець з Волині загинув після моторошного зіткнення з маршруткою на Рівненщині
Сьогодні, 14:56