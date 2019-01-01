Все живе загинуло: вантажівка з хімікатами перекинулась в притоку річки на Вінниччині

У селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області трапилася ДТП. У результаті машина з тонною хімічно-небезпечної речовини “Нурал B” перекинулася в приток річки Рось.Про це повідомляє патрульна поліція Вінниччини."Під час транспортування інсектициду автомобіль перевернувся в притоку річки Рось, яка протікає декількома областями, зокрема, Київською. На даний момент спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження. Про глибину забруднення і зону ураження річки буде відомо приблизно за 2 години. Повідомимо цю інформацію окремо", — йдеться у повідомленні.Людей закликають тимчасово припинити вилов риби, купання та випас худоби в акваторії річки.Уже відомо, що до притоки потрапила тонна інсектициду «Нурал B”. Зазначають, що отруту понесло течією на Київщину."На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини", — пише у фейсбук Білоцерківська районна державна адміністрація.Інсектициди — хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Інсектициди використовують для захисту рослин від таких шкідливих комах. Контролюючи кількість шкідників, інсектициди допомагають попередити втрати врожаю і покращити його якість.Основні культури, де використовують інсектициди — зернові, плодові, овочеві культури і картопля.Посилання на джерело: https://vn.20minut.ua/Podii/do-pritoki-richki-ros-potrapili-insektitsidi-prosyat-ne-kupatisya-ta-n-10884965.html