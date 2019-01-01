Все живе загинуло: вантажівка з хімікатами перекинулась в притоку річки на Вінниччині
Сьогодні, 15:33
У селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області трапилася ДТП. У результаті машина з тонною хімічно-небезпечної речовини “Нурал B” перекинулася в приток річки Рось.
Про це повідомляє патрульна поліція Вінниччини.
"Під час транспортування інсектициду автомобіль перевернувся в притоку річки Рось, яка протікає декількома областями, зокрема, Київською. На даний момент спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження. Про глибину забруднення і зону ураження річки буде відомо приблизно за 2 години. Повідомимо цю інформацію окремо", — йдеться у повідомленні.
Людей закликають тимчасово припинити вилов риби, купання та випас худоби в акваторії річки.
Уже відомо, що до притоки потрапила тонна інсектициду «Нурал B”. Зазначають, що отруту понесло течією на Київщину.
"На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини", — пише у фейсбук Білоцерківська районна державна адміністрація.
Довідка:
Інсектициди — хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Інсектициди використовують для захисту рослин від таких шкідливих комах. Контролюючи кількість шкідників, інсектициди допомагають попередити втрати врожаю і покращити його якість.
Основні культури, де використовують інсектициди — зернові, плодові, овочеві культури і картопля.
Посилання на джерело: https://vn.20minut.ua/Podii/do-pritoki-richki-ros-potrapili-insektitsidi-prosyat-ne-kupatisya-ta-n-10884965.html
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Про це повідомляє патрульна поліція Вінниччини.
"Під час транспортування інсектициду автомобіль перевернувся в притоку річки Рось, яка протікає декількома областями, зокрема, Київською. На даний момент спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження. Про глибину забруднення і зону ураження річки буде відомо приблизно за 2 години. Повідомимо цю інформацію окремо", — йдеться у повідомленні.
Людей закликають тимчасово припинити вилов риби, купання та випас худоби в акваторії річки.
Уже відомо, що до притоки потрапила тонна інсектициду «Нурал B”. Зазначають, що отруту понесло течією на Київщину.
"На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини", — пише у фейсбук Білоцерківська районна державна адміністрація.
Довідка:
Інсектициди — хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Інсектициди використовують для захисту рослин від таких шкідливих комах. Контролюючи кількість шкідників, інсектициди допомагають попередити втрати врожаю і покращити його якість.
Основні культури, де використовують інсектициди — зернові, плодові, овочеві культури і картопля.
Посилання на джерело: https://vn.20minut.ua/Podii/do-pritoki-richki-ros-potrapili-insektitsidi-prosyat-ne-kupatisya-ta-n-10884965.html
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