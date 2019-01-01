«Спека. Спека. Спека»: озвучили прогноз погоди на найближчий тиждень
Сьогодні, 20:00
Найближчий тиждень в Україні буде спекотним.
Такий прогноз опублікувала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Спека. Спека. Спека. Такий він, прогноз погоди на найближчий тиждень", - написала вона.
Денна температура повітря становитиме +30+35 градусів, у західних областях +27+31 градус.
Пожежна небезпека зросте, особливо - у посушливих місцях.
Короткочасні дощі з грозами завтра, 10 червня, пройдуть у західній частині України, на Півночі, у Вінницькій області та місцями на Харківщині.
"Не забуваємо, що при грозах можливі сильні зливи, шквали, град.
Все. На решті території буде сухо", - написала Діденко.
У Києві понеділок буде спекотним, до +30+32 градусів, є ймовірність грозового дощу, який лише посилюватиме відчуття задухи.
Наступний тиждень у Києві буде спекотним, ймовірність дощів - невисока.
"Так що робіть запаси терпіння, льоду, вентиляторів, чистіть кондиціонери, щоб не дихати мікробами, пийте багато води, панамки - дітям, собі - віяла і поспати в обід хвилин 15-20-ть, хоча б на клавіатурі", - резюмувала синоптик.
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Такий прогноз опублікувала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Спека. Спека. Спека. Такий він, прогноз погоди на найближчий тиждень", - написала вона.
Денна температура повітря становитиме +30+35 градусів, у західних областях +27+31 градус.
Пожежна небезпека зросте, особливо - у посушливих місцях.
Короткочасні дощі з грозами завтра, 10 червня, пройдуть у західній частині України, на Півночі, у Вінницькій області та місцями на Харківщині.
"Не забуваємо, що при грозах можливі сильні зливи, шквали, град.
Все. На решті території буде сухо", - написала Діденко.
У Києві понеділок буде спекотним, до +30+32 градусів, є ймовірність грозового дощу, який лише посилюватиме відчуття задухи.
Наступний тиждень у Києві буде спекотним, ймовірність дощів - невисока.
"Так що робіть запаси терпіння, льоду, вентиляторів, чистіть кондиціонери, щоб не дихати мікробами, пийте багато води, панамки - дітям, собі - віяла і поспати в обід хвилин 15-20-ть, хоча б на клавіатурі", - резюмувала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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