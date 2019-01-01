«Спека. Спека. Спека»: озвучили прогноз погоди на найближчий тиждень

Найближчий тиждень в Україні буде спекотним.Такий прогноз опублікувала на своїй сторінці у Facebook синоптик"Спека. Спека. Спека. Такий він, прогноз погоди на найближчий тиждень", - написала вона.Денна температура повітря становитиме +30+35 градусів, у західних областях +27+31 градус.Пожежна небезпека зросте, особливо - у посушливих місцях.Короткочасні дощі з грозами завтра, 10 червня, пройдуть у західній частині України, на Півночі, у Вінницькій області та місцями на Харківщині."Не забуваємо, що при грозах можливі сильні зливи, шквали, град.Все. На решті території буде сухо", - написала Діденко.У Києві понеділок буде спекотним, до +30+32 градусів, є ймовірність грозового дощу, який лише посилюватиме відчуття задухи.Наступний тиждень у Києві буде спекотним, ймовірність дощів - невисока."Так що робіть запаси терпіння, льоду, вентиляторів, чистіть кондиціонери, щоб не дихати мікробами, пийте багато води, панамки - дітям, собі - віяла і поспати в обід хвилин 15-20-ть, хоча б на клавіатурі", - резюмувала синоптик.