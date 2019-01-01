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«Спека. Спека. Спека»: озвучили прогноз погоди на найближчий тиждень

«Спека. Спека. Спека»: озвучили прогноз погоди на найближчий тиждень
Найближчий тиждень в Україні буде спекотним.

Такий прогноз опублікувала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Спека. Спека. Спека. Такий він, прогноз погоди на найближчий тиждень", - написала вона.

Денна температура повітря становитиме +30+35 градусів, у західних областях +27+31 градус.

Пожежна небезпека зросте, особливо - у посушливих місцях.

Короткочасні дощі з грозами завтра, 10 червня, пройдуть у західній частині України, на Півночі, у Вінницькій області та місцями на Харківщині.

"Не забуваємо, що при грозах можливі сильні зливи, шквали, град.
Все. На решті території буде сухо", - написала Діденко.

У Києві понеділок буде спекотним, до +30+32 градусів, є ймовірність грозового дощу, який лише посилюватиме відчуття задухи.

Наступний тиждень у Києві буде спекотним, ймовірність дощів - невисока.

"Так що робіть запаси терпіння, льоду, вентиляторів, чистіть кондиціонери, щоб не дихати мікробами, пийте багато води, панамки - дітям, собі - віяла і поспати в обід хвилин 15-20-ть, хоча б на клавіатурі", - резюмувала синоптик.

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Теги: погода, спека, Наталка Діденко
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