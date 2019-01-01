Шкітер спростував інформацію «Українського тижня»

Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»спростував інформацію видання «Тиждень» про свою начебто причетність до руху«Український вибір» у 2013 році. Також він назвав її брехливою та маніпулятивною.«Ті, хто мене знає, може однозначно сказати, що це неправда, а для тих, хто не знав мене раніше хочу прояснити ситуацію. Я не був і не є членом жодної політичної партії та громадсько-політичного руху, окрім Громадянського Руху «Свідомі», де я є співзасновником», – заявив Тарас Шкітер у Facebook.Щодо «Українського вибору», то він уточнив, що у 2013 році лише брав участь у круглому столі, який організувала ця організація.«Там я казав, що у випадку з підписанням угоди про Асоціацію України з ЄС, Росія почне застосовувати різноманітні важелі впливу, в тому числі економічні, щоб нашкодити Україні. Ще перед початком військової агресії я попереджав, що потрібно диверсифікувати шляхи постачання в Україну енергоносіїв та зменшити експорто-імпортну залежність від Росії як основного на той час економічного партнера», – зауважив Шкітер.«Я був і залишаюся прихильником європейської інтеграції України. У 2013-2014 роках підтримував Луцький Євромайдан», – підсумував допис Тарас Шкітер.Нагадаємо, вчора, 8 червня з’явилася інформація про висунення Тараса Шкітера кандидатом в мажоритарному окрузі №22 (м. Луцьк). Сьогодні ж, 9 червня, "Український тиждень" оприлюднив інформацію про те, що він начебто «представляв на Волині політсилу Віктора Медведчука "Украинский выбор" й активно просував тісну інтеграцію з Росією і входження України до Митного союзу».