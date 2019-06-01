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На Волині збудують новий завод за гроші ЄБРР

На Волині збудують новий завод за гроші ЄБРР
Європейський банк реконструкції та розвитку організовує синдикований кредит на суму 116 млн євро для виробника листових матеріалів на підставі деревини "Кроноспан УА", що входить до групи Kronospan, на будівництво нового заводу на Волині.

Про це з посиланням на прес-реліз банку повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає "Економічна правда".

Згідно з повідомленням, ЄБРР буде формальним кредитором на всю суму 116 млн євро, однак 50 млн євро з цієї суми буде синдиковано з банками Raiffeisen Bank International AG і Raiffeisenlandesbank Obersterreich за структурою кредиту "A/B".

"Кошти будуть інвестовані в нові виробничі потужності, що відповідають стандартам і нормам ЄС. Компанія планує розширити своє виробництво в Україні за рахунок будівництва нового заводу в Нововолинську", - йдеться в прес-релізі.

"Спеціалізоване енергоефективне обладнання, включаючи котел на біомасі потужністю 45 МВт, новий трансформатор і новий електрофільтр, забезпечать альтернативне рішення для електропостачання і дозволить скоротити втрати енергії і викиди пилу", - наголошується в повідомленні.

Очікується, що нове виробництво продукції з високою доданою вартістю сприятиме заміщенню імпорту орієнтовано-стружкових плит (OSB) та збільшення експорту з України на загальний ринок ЄС і в інші країни.

ТОВ "Кроноспан УА", дочірня компанія Kronospan Holdings PLC (Кіпр) - один з найбільших в країні виробників ламінованих і шліфованих ДСП, а також поставляє на ринок плити МДФ, шліфовані і лаковані ХДФ, глянцеві плити HDD, ламінована підлога, стінні та інші види продукції групи Kronospan.

У січні-вересні 2018 року виручка компанії становила 2,15 млрд гривень, чистий прибуток - 314,5 млн гривень.

Kronospan створений в Австрії в 1897 році. В даний час є провідним європейським виробником листових матеріалів на основі деревини, працює в 21 країні. Загальний обсяг продажів перевищує 2,7 млрд євро в рік.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання з надання майже 13,1 млрд євро в рамках 418 проектів.

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Теги: ЄБРР, Кроноспан, Нововолинськ
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