«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу

Учора, 8 червня, львівські "Карпати" та луцька "Волинь" зіграли вирішальний матч за вихід до Прем'єр-ліги України сезону 2019/2020.Матч відбувся у Луцьку на стадіоні "Авангард" й закінчився з рахунком 3:1 на користь "Карпат", хоча фінального свистка так ніхто і не почув.Битва на футбольному полі була доволі запеклою, але не менш "гаряче" (а часом і в прямому сенсі) було і на трибунах. Вболівальники обох команд піротехніку, а львівські фани узагалі вирвали та підпалили крісла з трибуни. Завершувався матч вигуками "Ганьба" у бік фанів "Карпат" за таку поведінку.Пожежникам та поліцейськи довелося наводити лад поблизу футбольного поля.Пропонуємо фотозвіт з футбольного матчу від фотографа