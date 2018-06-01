вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу

«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
Учора, 8 червня, львівські "Карпати" та луцька "Волинь" зіграли вирішальний матч за вихід до Прем'єр-ліги України сезону 2019/2020.

Матч відбувся у Луцьку на стадіоні "Авангард" й закінчився з рахунком 3:1 на користь "Карпат", хоча фінального свистка так ніхто і не почув.

Битва на футбольному полі була доволі запеклою, але не менш "гаряче" (а часом і в прямому сенсі) було і на трибунах. Вболівальники обох команд піротехніку, а львівські фани узагалі вирвали та підпалили крісла з трибуни. Завершувався матч вигуками "Ганьба" у бік фанів "Карпат" за таку поведінку.

Пожежникам та поліцейськи довелося наводити лад поблизу футбольного поля.

Пропонуємо фотозвіт з футбольного матчу від фотографа Ігоря Дині.

«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, Волинь, Карпати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Спека. Спека. Спека»: озвучили прогноз погоди на найближчий тиждень
Сьогодні, 20:00
Як на Волині функціонує одне із найпотужніших деревосушильних господарств. ФОТО
Сьогодні, 19:40
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
Сьогодні, 19:19
Перерахунок пенсій в Україні: кому підвищать, а кому залишать без змін
Сьогодні, 18:36
У Луцьку на «зебрі» збили хлопчика-велосипедиста
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
«Відповідати за дії фанатів я не буду», – тренер «Карпат» «Відповідати за дії фанатів я не буду», – тренер «Карпат»
Сьогодні, 10:15
«Волинь» може очолити екс-тренер «молодіжки» «Карпат», - ЗМІ «Волинь» може очолити екс-тренер «молодіжки» «Карпат», - ЗМІ
01 червень, 2018, 12:20
Волинь-Карпати. Детальний огляд футбольного поєдинку Волинь-Карпати. Детальний огляд футбольного поєдинку
02 жовтень, 2016, 21:21
«Волинь» і «Карпати» зіграли внічию «Волинь» і «Карпати» зіграли внічию
17 квітень, 2016, 23:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знову «замінували» інфекційну лікарню і «Там Там»
Сьогодні, 20:06
 0
«Спека. Спека. Спека»: озвучили прогноз погоди на найближчий тиждень
Сьогодні, 20:00
 0
Як на Волині функціонує одне із найпотужніших деревосушильних господарств. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
«Волинь» – «Карпати»: великий фотозвіт із нашумілого матчу
Сьогодні, 19:19
 0
Перерахунок пенсій в Україні: кому підвищать, а кому залишать без змін
Сьогодні, 18:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿