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Перерахунок пенсій в Україні: кому підвищать, а кому залишать без змін

Перерахунок пенсій в Україні: кому підвищать, а кому залишать без змін
Від початку липня нинішнього року відбудеться другий етап підвищення пенсій.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, пише ТСН.

Пенсіонери, які мають найменші виплати, отримають на 67 грн більше. Так, від липня вони отримуватимуть 1 564 грн.

Українці, які отримують максимальні пенсії, отримають додатково 670 грн. Тож їхні виплати зростуть до 15,6 тис. грн

Пенсії не перерахували тим, хто отримують виплати за спеціальим законодавством, тобто народні депутати, прокурори тощо. Надбавку також не отримають українці з достатньою кількістю стажу, але мінімальною зарплатою.

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Теги: пенсії, перерахунок
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