«Воїни Любарта»: у стінах Луцького замку – міжнародний турнір з ММА.ФОТО





Воїни Любарта досі змагаються за честь та гідність на очах у захопленої публіки. Тож ІІІ-й Міжнародний професійний турнір з ММА «Воїни Любарта» зібрав сьогодні,9 червня, у Луцьку представників клубів змішаних єдиноборств з України, Республіки Білорусь, Словацької Республіки, Італії, Азербайджа́ну, Алжирської Народної Демократичної Республіки, Грузії та Південно-Африканської Республіки. Захід відбувся за підтримки Луцької міської ради та департаменту сім’ї, молоді та спорту, - іфнормує



«З року в рік турнір набирає все більших обертів та популярності. Все більше дітей приходять і записуються в спортивні секції, що й ставить собі за мету наш захід. Його головне завдання – популяризація бойових мистецтв, які дають хорошу базу для підготовки нашої молоді – майбутніх захисників вітчизни», - звернувся у вітальному слові Олександр Кулаков, організатор турніру та президент Волинського регіонального Клубу бойових мистецтв «Прайд».



«Дуже добре, що у нас відбуваються такі змагання. Луцька міська рада розвиває спорт в місті в цілому, та особливу ставку робить на спорт, яким займаються діти. Адже він розвиває не тільки фізичні якості, здоров’я. Спорт розвиває такі риси характеру, як бажання працювати на результат, дисциплінованість, вміння ставити перед собою мету, досягати її та долати усі перешкоди на шляху.



Сподіваюсь, що такі змагання відбуватимуться щорічно, і це стане ще однією чудовою традицією нашого міста», - зазначив Ігор Поліщук.



Змагання розпочались із звучання Державного Гімну України.



Під час двобою спортсмени не лише виплеснули свою енергію, а й зарядили усіх присутніх адреналіном. А бої пройшли у дружній та здоровій атмосфері професійного суперництва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стіни Луцького замку пам’ятають безліч боїв та видовищних поєдинків, проте не всі вони залишилися лише на сторінках історії.Воїни Любарта досі змагаються за честь та гідність на очах у захопленої публіки. Тож ІІІ-й Міжнародний професійний турнір з ММА «Воїни Любарта» зібрав сьогодні,9 червня, у Луцьку представників клубів змішаних єдиноборств з України, Республіки Білорусь, Словацької Республіки, Італії, Азербайджа́ну, Алжирської Народної Демократичної Республіки, Грузії та Південно-Африканської Республіки. Захід відбувся за підтримки Луцької міської ради та департаменту сім’ї, молоді та спорту, - іфнормує сайт міськради.«З року в рік турнір набирає все більших обертів та популярності. Все більше дітей приходять і записуються в спортивні секції, що й ставить собі за мету наш захід. Його головне завдання – популяризація бойових мистецтв, які дають хорошу базу для підготовки нашої молоді – майбутніх захисників вітчизни», - звернувся у вітальному слові, організатор турніру та президент Волинського регіонального Клубу бойових мистецтв «Прайд».«Дуже добре, що у нас відбуваються такі змагання. Луцька міська рада розвиває спорт в місті в цілому, та особливу ставку робить на спорт, яким займаються діти. Адже він розвиває не тільки фізичні якості, здоров’я. Спорт розвиває такі риси характеру, як бажання працювати на результат, дисциплінованість, вміння ставити перед собою мету, досягати її та долати усі перешкоди на шляху.Сподіваюсь, що такі змагання відбуватимуться щорічно, і це стане ще однією чудовою традицією нашого міста», - зазначивЗмагання розпочались із звучання Державного Гімну України.Під час двобою спортсмени не лише виплеснули свою енергію, а й зарядили усіх присутніх адреналіном. А бої пройшли у дружній та здоровій атмосфері професійного суперництва.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію