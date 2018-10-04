В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння держнагород та військової форми





За рішення проголосували 235 народних депутатів, – передає



Даним законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 рік, додаток до № 51, ст.1122), зокрема до статті 1861.



Відповідно до закону купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премії, президентської відзнаки, орденської стрічки, стрічки медалей на планках або без таких, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих атрибутів.



Незаконне виготовлення цих орденів, медалів, нагрудних знаків або їх носіння тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідних атрибутів.



Даним законом передбачено доповнити кодекс України про адмінстративні правопорушення ст. 1868, якою передбачено, що носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення.



Також законом внесено зміни до Кримінального кодексу. Ними передбачено, що осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни – радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, воїнів-інтернаціоналістів та миротворців, а також осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації або іншої держави, визнаної Верховною Радою агресором, учасників Революції гідності, борців за незалежність України у XX столітті, – караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.



Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу, наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України, та деяких інших осіб».За рішення проголосували 235 народних депутатів, – передає Уніан Даним законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 рік, додаток до № 51, ст.1122), зокрема до статті 1861.Відповідно до закону купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премії, президентської відзнаки, орденської стрічки, стрічки медалей на планках або без таких, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих атрибутів.Незаконне виготовлення цих орденів, медалів, нагрудних знаків або їх носіння тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідних атрибутів.Даним законом передбачено доповнити кодекс України про адмінстративні правопорушення ст. 1868, якою передбачено, що носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, – тягне за собою попередження або накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення.Також законом внесено зміни до Кримінального кодексу. Ними передбачено, що осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни – радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, воїнів-інтернаціоналістів та миротворців, а також осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації або іншої держави, визнаної Верховною Радою агресором, учасників Революції гідності, борців за незалежність України у XX столітті, – караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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