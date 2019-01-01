вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа

Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Волинський фотограф Юрій Бойко поділився чудовими світлинами озер краю.

Свої фото лучанин оприлюднив на сторінці у Facebook, - пише Район.Шацьк.

«Світає ... Човни на Шацьких озерах фотографували усі. Пару лебедів на фото з човном можна роздивитися справа посередині біля пірсу», - пише фотомайстер.

Також у блоку світлин про Шацькі озера йдеться:

«Якби мені запропонували вибір, або-або, без варіантів . Тиждень безкоштовного відпочинку в хорошому ультрасучасному готелі з закритою територією на березі моря, чи просто можливість на тиждень вернутися сюди, я б вибрав друге», – підписав фотограф.

Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа

Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа

Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, озеро, фото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Сьогодні, 22:48
В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння держнагород та військової форми
Сьогодні, 22:29
«Воїни Любарта»: у стінах Луцького замку – міжнародний турнір з ММА.ФОТО
Сьогодні, 21:42
Після укусів кліщів у волинян діагностували хворобу Лайма та вірусний енцефаліт
Сьогодні, 21:24
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 20:36
Схожі новини
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
05 червень, 17:17
Де та за скільки можна відпочити на Гряді Де та за скільки можна відпочити на Гряді
03 червень, 12:00
Кримінальний Світязь: розповіли, як і де пильнуватимуть спокій курортників цього літа найбільше Кримінальний Світязь: розповіли, як і де пильнуватимуть спокій курортників цього літа найбільше
11 травень, 12:46
Не Світязем єдиним: на Шацьких озерах облаштують нову зону відпочинку Не Світязем єдиним: на Шацьких озерах облаштують нову зону відпочинку
10 травень, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Сьогодні, 22:48
 0
В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння держнагород та військової форми
Сьогодні, 22:29
 0
«Воїни Любарта»: у стінах Луцького замку – міжнародний турнір з ММА.ФОТО
Сьогодні, 21:42
 0
Після укусів кліщів у волинян діагностували хворобу Лайма та вірусний енцефаліт
Сьогодні, 21:24
 0
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 20:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿