Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Сьогодні, 22:48
Волинський фотограф Юрій Бойко поділився чудовими світлинами озер краю.
Свої фото лучанин оприлюднив на сторінці у Facebook, - пише Район.Шацьк.
«Світає ... Човни на Шацьких озерах фотографували усі. Пару лебедів на фото з човном можна роздивитися справа посередині біля пірсу», - пише фотомайстер.
Також у блоку світлин про Шацькі озера йдеться:
«Якби мені запропонували вибір, або-або, без варіантів . Тиждень безкоштовного відпочинку в хорошому ультрасучасному готелі з закритою територією на березі моря, чи просто можливість на тиждень вернутися сюди, я б вибрав друге», – підписав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Свої фото лучанин оприлюднив на сторінці у Facebook, - пише Район.Шацьк.
«Світає ... Човни на Шацьких озерах фотографували усі. Пару лебедів на фото з човном можна роздивитися справа посередині біля пірсу», - пише фотомайстер.
Також у блоку світлин про Шацькі озера йдеться:
«Якби мені запропонували вибір, або-або, без варіантів . Тиждень безкоштовного відпочинку в хорошому ультрасучасному готелі з закритою територією на березі моря, чи просто можливість на тиждень вернутися сюди, я б вибрав друге», – підписав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
Сьогодні, 22:48
Літній день у центральному парку Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 20:36