Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа

Юрій Бойко поділився чудовими світлинами озер краю.



Свої фото лучанин оприлюднив на сторінці у



«Світає ... Човни на Шацьких озерах фотографували усі. Пару лебедів на фото з човном можна роздивитися справа посередині біля пірсу», - пише фотомайстер.



Також у блоку світлин про Шацькі озера йдеться:



«Якби мені запропонували вибір, або-або, без варіантів . Тиждень безкоштовного відпочинку в хорошому ультрасучасному готелі з закритою територією на березі моря, чи просто можливість на тиждень вернутися сюди, я б вибрав друге», – підписав фотограф.









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