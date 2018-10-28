Має проблеми з пам'яттю: волинські патрульні розшукали дідуся, який загубився посеред білого дня
09 червень, 23:35
У неділю вдень, 9 червня, у місті Ковель патрульні отримали інформацію про те, що 73-річний чоловік заявниці, сів на автобус та поїхав у сторону смт Люблинець, також повідомила, що він має проблеми з пам’яттю.
Про це патрульні повіомляють у facebook.
Інспектори відразу ж розпочали пошук чоловіка за наданими прикметами, та направились у орієнтованому напрямку смт. Люблинець, опитавши можливих свідків події, поліцейські встановили, що особа яка за зовнішніми ознаками схожа за орієнтуванням була помічена в с. Довгоноси.
При обстеженні прилеглих територій було виявлено громадянина, який збігався з орієнтуванням. Під час опитування громадянина, останній підтвердив свою особу.
Патрульні передали чоловіка схвильованій дружині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це патрульні повіомляють у facebook.
Інспектори відразу ж розпочали пошук чоловіка за наданими прикметами, та направились у орієнтованому напрямку смт. Люблинець, опитавши можливих свідків події, поліцейські встановили, що особа яка за зовнішніми ознаками схожа за орієнтуванням була помічена в с. Довгоноси.
При обстеженні прилеглих територій було виявлено громадянина, який збігався з орієнтуванням. Під час опитування громадянина, останній підтвердив свою особу.
Патрульні передали чоловіка схвильованій дружині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Має проблеми з пам'яттю: волинські патрульні розшукали дідуся, який загубився посеред білого дня
09 червень, 23:35
Таємничий Світязь через об'єктив волинського фотографа
09 червень, 22:48