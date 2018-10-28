Має проблеми з пам'яттю: волинські патрульні розшукали дідуся, який загубився посеред білого дня





Про це патрульні повіомляють у



Інспектори відразу ж розпочали пошук чоловіка за наданими прикметами, та направились у орієнтованому напрямку смт. Люблинець, опитавши можливих свідків події, поліцейські встановили, що особа яка за зовнішніми ознаками схожа за орієнтуванням була помічена в с. Довгоноси.



При обстеженні прилеглих територій було виявлено громадянина, який збігався з орієнтуванням. Під час опитування громадянина, останній підтвердив свою особу.



Патрульні передали чоловіка схвильованій дружині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю вдень, 9 червня, у місті Ковель патрульні отримали інформацію про те, що 73-річний чоловік заявниці, сів на автобус та поїхав у сторону смт Люблинець, також повідомила, що він має проблеми з пам’яттю.Про це патрульні повіомляють у facebook Інспектори відразу ж розпочали пошук чоловіка за наданими прикметами, та направились у орієнтованому напрямку смт. Люблинець, опитавши можливих свідків події, поліцейські встановили, що особа яка за зовнішніми ознаками схожа за орієнтуванням була помічена в с. Довгоноси.При обстеженні прилеглих територій було виявлено громадянина, який збігався з орієнтуванням. Під час опитування громадянина, останній підтвердив свою особу.Патрульні передали чоловіка схвильованій дружині.

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