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Має проблеми з пам'яттю: волинські патрульні розшукали дідуся, який загубився посеред білого дня

Має проблеми з пам'яттю: волинські патрульні розшукали дідуся, який загубився посеред білого дня
У неділю вдень, 9 червня, у місті Ковель патрульні отримали інформацію про те, що 73-річний чоловік заявниці, сів на автобус та поїхав у сторону смт Люблинець, також повідомила, що він має проблеми з пам’яттю.

Про це патрульні повіомляють у facebook.

Інспектори відразу ж розпочали пошук чоловіка за наданими прикметами, та направились у орієнтованому напрямку смт. Люблинець, опитавши можливих свідків події, поліцейські встановили, що особа яка за зовнішніми ознаками схожа за орієнтуванням була помічена в с. Довгоноси.

При обстеженні прилеглих територій було виявлено громадянина, який збігався з орієнтуванням. Під час опитування громадянина, останній підтвердив свою особу.

Патрульні передали чоловіка схвильованій дружині.

Має проблеми з пам'яттю: волинські патрульні розшукали дідуся, який загубився посеред білого дня

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Теги: дідусь, пам'ять, поліція, Ковель
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