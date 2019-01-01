ТОП-5 способів, як смачно замаринувати шашлик





Існує безліч способів зробити маринад для шашлику: на мінеральній воді, на пиві, на кефірі і молоці, на білому і червоному вині, на гранатовому соку, та інші, – йдеться на сайті



Крім того, є загальні правила, дотримання яких допоможе вам зробити смачний шашлик і отримати максимум задоволення від шашлику на природі.



Секрети приготування маринаду для шашлику



В залежності від виду м’яса, нарізається воно по-різному: свинину можна нарізати досить великими шматками, так як вона добре приймає маринад, тоді як яловичину та баранину краще нарізати невеликими шматками.



Маринувати шашлик краще в скляній, керамічній або емальованій посуді.



Цибулю і трави для маринаду рекомендується добре пом’яти руками, щоб вони дали сік.



Після того як ви замаринували м’ясо, його потрібно накрити і поставити зверху вантаж.



Час для маринування шашлику залежить від виду маринаду.





Шашлик зі свинини, яловичини або курки на кефірі — як маринувати



Один з кращих способів зробити смачний шашлик — це замаринувати його на звичайному кефірі. Шашлик на кефірі вийде дуже ніжним, соковитим і ароматним. Як то кажуть, все геніальне просто. Крім того, такий спосіб маринаду підійде, якщо з вами на природу поїдуть діти.



Кефір потрібно брати з розрахунку 1 літр на 2 кілограми м’яса.



Ріпчасту цибулю очистити і нарізати великими кільцями.



Спеції та приправи можна підібрати самостійно, а можна купити готові приправи для шашлику.



Сіль і перець — за смаком.



Кінза — за бажанням.



Шар м’яса, цибулю і кінзу укладіть в посуд. Посоліть і поперчіть. Повторіть для наступного шару м’яса, і так далі. Шашлик в кефірі найкраще маринувати добу в холодному місці. Мінімальний час для того, щоб замаринувати шашлик — 3 години (на випадок, якщо ви не встигли замаринувати шашлик в кефірі заздалегідь). Кефірний маринад добре підходить для свинини, курятини та нежорсткій яловичини.





Шашлик в маринаді з йогурту



Замаринувати шашлик можна і в йогурті без добавок. В цьому випадку інгредієнти і кроки будуть такі ж, як і в попередньому рецепті, тільки замість кефіру візьміть йогурт.



Маринад для шашлику на кефірі і мінеральній воді

На 1 кілограм м’яса візьміть 0,5 літра кефіру і 0,5 літра мінеральної води з газом.



Сіль, чорний перець та інші приправи за смаком.



Змішайте кефір, воду, сіль, перець, приправи. Помістіть м’ясо в маринад на 3-4 години. Перед тим як смажити, дайте стекти маринаду. Шашлик в такому маринаді виходить смачним і м’яким! Маринад на кефірі і мінеральній воді підійде практично для будь-якого виду м’яса.



Як замаринувати шашлик

Шашлик зі свинини в молочному маринаді з овочами

Ще один хороший спосіб зробити смачний шашлик — замаринувати його в молоці. Легко і просто!



Молоко берете з розрахунку на 1 кілограм свинини 2 склянки молока.

5 зубчиків часнику.



1 великий болгарський перець, помідор, цибуля, морква.



4 столові ложки цукру на кілограм шашлику.



Сіль, чорний перець та інші приправи за смаком.



Тепер сам спосіб приготування. Молоко вилийте в каструлю. Додайте в нього сіль, чорний перець і цукор. Поваріть молоко 15 хвилин на повільному вогні, дайте охолонути. Свинину, нарізану шматочками, натріть сіллю і часником, після чого покладіть в молочний маринад. Шашлик в молочному маринаді потрібно маринувати мінімум 4 години — щоб він вийшов максимально смачним. Коли прийде час смажити шашлик, потрібно нанизати м’ясо на шампури, чергуючи з кільцями цибулі і шматочками овочів. Під час приготування шашлику час від часу поливайте його молочним маринадом. Молочний маринад добре підходить для шашлику зі свинини і курятини.





Як замаринувати шашлик



Шашлик зі свинини в сметанному маринаді

Сметану берете з розрахунку на 1,5 кг свинини 0,7 літра сметани.



4 цибулини.



Сіль, чорний перець та інші приправи за смаком.



Болгарський перець, петрушка, інші овочі за бажанням.



Наріжте і перемішайте всі інгредієнти для маринаду, додайте сметану. М’ясо наріжте класичними для свинячого шашлику шматками, посоліть і поперчіть. Викладіть шматки м’яса в маринад і залиште на ніч. Такий шашлик можна готувати як на шампурах, так і на решітці. М’ясо в сметанному маринаді виходить ніжним і смачним. Смачного!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кухарі поділилися секретами, як краще робити маринад для шашлику, а також рецепти маринаду на кефірі, молоці, сметані та йогурті.Існує безліч способів зробити маринад для шашлику: на мінеральній воді, на пиві, на кефірі і молоці, на білому і червоному вині, на гранатовому соку, та інші, – йдеться на сайті Молочний альянс Крім того, є загальні правила, дотримання яких допоможе вам зробити смачний шашлик і отримати максимум задоволення від шашлику на природі.В залежності від виду м’яса, нарізається воно по-різному: свинину можна нарізати досить великими шматками, так як вона добре приймає маринад, тоді як яловичину та баранину краще нарізати невеликими шматками.Маринувати шашлик краще в скляній, керамічній або емальованій посуді.Цибулю і трави для маринаду рекомендується добре пом’яти руками, щоб вони дали сік.Після того як ви замаринували м’ясо, його потрібно накрити і поставити зверху вантаж.Час для маринування шашлику залежить від виду маринаду.Один з кращих способів зробити смачний шашлик — це замаринувати його на звичайному кефірі. Шашлик на кефірі вийде дуже ніжним, соковитим і ароматним. Як то кажуть, все геніальне просто. Крім того, такий спосіб маринаду підійде, якщо з вами на природу поїдуть діти.Кефір потрібно брати з розрахунку 1 літр на 2 кілограми м’яса.Ріпчасту цибулю очистити і нарізати великими кільцями.Спеції та приправи можна підібрати самостійно, а можна купити готові приправи для шашлику.Сіль і перець — за смаком.Кінза — за бажанням.Шар м’яса, цибулю і кінзу укладіть в посуд. Посоліть і поперчіть. Повторіть для наступного шару м’яса, і так далі. Шашлик в кефірі найкраще маринувати добу в холодному місці. Мінімальний час для того, щоб замаринувати шашлик — 3 години (на випадок, якщо ви не встигли замаринувати шашлик в кефірі заздалегідь). Кефірний маринад добре підходить для свинини, курятини та нежорсткій яловичини.Замаринувати шашлик можна і в йогурті без добавок. В цьому випадку інгредієнти і кроки будуть такі ж, як і в попередньому рецепті, тільки замість кефіру візьміть йогурт.Маринад для шашлику на кефірі і мінеральній водіНа 1 кілограм м’яса візьміть 0,5 літра кефіру і 0,5 літра мінеральної води з газом.Сіль, чорний перець та інші приправи за смаком.Змішайте кефір, воду, сіль, перець, приправи. Помістіть м’ясо в маринад на 3-4 години. Перед тим як смажити, дайте стекти маринаду. Шашлик в такому маринаді виходить смачним і м’яким! Маринад на кефірі і мінеральній воді підійде практично для будь-якого виду м’яса.Шашлик зі свинини в молочному маринаді з овочамиЩе один хороший спосіб зробити смачний шашлик — замаринувати його в молоці. Легко і просто!Молоко берете з розрахунку на 1 кілограм свинини 2 склянки молока.5 зубчиків часнику.1 великий болгарський перець, помідор, цибуля, морква.4 столові ложки цукру на кілограм шашлику.Сіль, чорний перець та інші приправи за смаком.Тепер сам спосіб приготування. Молоко вилийте в каструлю. Додайте в нього сіль, чорний перець і цукор. Поваріть молоко 15 хвилин на повільному вогні, дайте охолонути. Свинину, нарізану шматочками, натріть сіллю і часником, після чого покладіть в молочний маринад. Шашлик в молочному маринаді потрібно маринувати мінімум 4 години — щоб він вийшов максимально смачним. Коли прийде час смажити шашлик, потрібно нанизати м’ясо на шампури, чергуючи з кільцями цибулі і шматочками овочів. Під час приготування шашлику час від часу поливайте його молочним маринадом. Молочний маринад добре підходить для шашлику зі свинини і курятини.Шашлик зі свинини в сметанному маринадіСметану берете з розрахунку на 1,5 кг свинини 0,7 літра сметани.4 цибулини.Сіль, чорний перець та інші приправи за смаком.Болгарський перець, петрушка, інші овочі за бажанням.Наріжте і перемішайте всі інгредієнти для маринаду, додайте сметану. М’ясо наріжте класичними для свинячого шашлику шматками, посоліть і поперчіть. Викладіть шматки м’яса в маринад і залиште на ніч. Такий шашлик можна готувати як на шампурах, так і на решітці. М’ясо в сметанному маринаді виходить ніжним і смачним. Смачного!

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