У Любомлі – фотоконкурс до Дня міста





Про це йдеться на сторінці Любомльської громади у



До участі у конкурсі запрошуються всі, хто захоплюється фотографією і хочуть, щоб їх роботи побачили любомльчани. Всі фотографії після закінчення конкурсу будуть висвітлені на сторінці Любомльської ОТГ у мережі Фейсбук.



Умови конкурсу:

- на фото мають зображуватись архітектурні та інші споруди, будинки, вулиці або гарні краєвиди нашого міста;

- кожен учасник повинен надіслати три фотографії;

- назви файлів повинні містити прізвище автора та назву фотографії.



Фотографії можна надсилати до 14 червня 2019 року включно на електронну адресу



Переможець конкурсу буде нагороджений подарунком від Любомльської міської ради.

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