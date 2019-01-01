вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Любомлі – фотоконкурс до Дня міста

У Любомлі – фотоконкурс до Дня міста
Творчих та креативних жителів міста запрошують взяти участь у фото-конкурсі «Любомль – крізь призму об’єктиву», приуроченому до Дня міста.

Про це йдеться на сторінці Любомльської громади у facebook.

До участі у конкурсі запрошуються всі, хто захоплюється фотографією і хочуть, щоб їх роботи побачили любомльчани. Всі фотографії після закінчення конкурсу будуть висвітлені на сторінці Любомльської ОТГ у мережі Фейсбук.

Умови конкурсу:
- на фото мають зображуватись архітектурні та інші споруди, будинки, вулиці або гарні краєвиди нашого міста;
- кожен учасник повинен надіслати три фотографії;
- назви файлів повинні містити прізвище автора та назву фотографії.

Фотографії можна надсилати до 14 червня 2019 року включно на електронну адресу [email protected]

Переможець конкурсу буде нагороджений подарунком від Любомльської міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Любомль, фотоконкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Любомлі – фотоконкурс до Дня міста
Сьогодні, 04:22
ТОП-5 способів, як смачно замаринувати шашлик
Сьогодні, 03:14
Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сьогодні, 01:06
Загинуло шестеро людей: на трасі у Польщі зіткнулись 6 автомобілів і вантажівка
Сьогодні, 00:45
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Заміна кульшового суглоба: любомльські хірурги успішно виконують складні операції. ФОТО Заміна кульшового суглоба: любомльські хірурги успішно виконують складні операції. ФОТО
09 червень, 05:38
Авто злетіло в кювет: в аварії на Волині загинув неповнолітній Авто злетіло в кювет: в аварії на Волині загинув неповнолітній
08 червень, 13:55
У місті на Волині відбудеться святкова хода випускників У місті на Волині відбудеться святкова хода випускників
31 травень, 03:08
На Одещині знайшли свідоцтво про народження 5-річної дівчинки з Волині. ФОТО На Одещині знайшли свідоцтво про народження 5-річної дівчинки з Волині. ФОТО
26 травень, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Любомлі – фотоконкурс до Дня міста
Сьогодні, 04:22
 0
ТОП-5 способів, як смачно замаринувати шашлик
Сьогодні, 03:14
 0
Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сьогодні, 01:06
 0
Загинуло шестеро людей: на трасі у Польщі зіткнулись 6 автомобілів і вантажівка
Сьогодні, 00:45
 0
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿