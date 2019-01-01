У Любомлі – фотоконкурс до Дня міста
Сьогодні, 04:22
Творчих та креативних жителів міста запрошують взяти участь у фото-конкурсі «Любомль – крізь призму об’єктиву», приуроченому до Дня міста.
Про це йдеться на сторінці Любомльської громади у facebook.
До участі у конкурсі запрошуються всі, хто захоплюється фотографією і хочуть, щоб їх роботи побачили любомльчани. Всі фотографії після закінчення конкурсу будуть висвітлені на сторінці Любомльської ОТГ у мережі Фейсбук.
Умови конкурсу:
- на фото мають зображуватись архітектурні та інші споруди, будинки, вулиці або гарні краєвиди нашого міста;
- кожен учасник повинен надіслати три фотографії;
- назви файлів повинні містити прізвище автора та назву фотографії.
Фотографії можна надсилати до 14 червня 2019 року включно на електронну адресу [email protected]
Переможець конкурсу буде нагороджений подарунком від Любомльської міської ради.
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Про це йдеться на сторінці Любомльської громади у facebook.
До участі у конкурсі запрошуються всі, хто захоплюється фотографією і хочуть, щоб їх роботи побачили любомльчани. Всі фотографії після закінчення конкурсу будуть висвітлені на сторінці Любомльської ОТГ у мережі Фейсбук.
Умови конкурсу:
- на фото мають зображуватись архітектурні та інші споруди, будинки, вулиці або гарні краєвиди нашого міста;
- кожен учасник повинен надіслати три фотографії;
- назви файлів повинні містити прізвище автора та назву фотографії.
Фотографії можна надсилати до 14 червня 2019 року включно на електронну адресу [email protected]
Переможець конкурсу буде нагороджений подарунком від Любомльської міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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