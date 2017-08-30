Вкрала золоту каблучку в лазні: на Волині шахрайку засудили за крадіжку





Відповідний вирок виніс Іваничівський районний суд 3-го червня, - пише



Злочин жінка вчинила 15-го грудня 2017 року близько 22:00. Будучи раніше судимою Нововолинським міським 7-го червня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство – ред.) до покарання у виді 100 годин громадських робіт, на шлях виправлення не стала.



Перебуваючи в приміщенні лазні, що розташована в селі Стара Лішня Іваничівського району викрала золоту каблучку, вартістю 1421,54 гривень з жіночої сумочки у приміщенні роздягальні.



Під час досудового розслідування між потерпілою та підозрюваною 23-го травня 2019 року укладено угоду про примирення.



Суд призначив покарання жінці у виді позбавлення волі строком на 3 роки. Та вільнив від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю один рік, не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судиму за шахрайство жінку засудили умовно за крадіжку в лазні, що в Старій Лішні Іваничіського району.Відповідний вирок виніс Іваничівський районний суд 3-го червня, - пише БУГ Злочин жінка вчинила 15-го грудня 2017 року близько 22:00. Будучи раніше судимою Нововолинським міським 7-го червня 2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство – ред.) до покарання у виді 100 годин громадських робіт, на шлях виправлення не стала.Перебуваючи в приміщенні лазні, що розташована в селі Стара Лішня Іваничівського району викрала золоту каблучку, вартістю 1421,54 гривень з жіночої сумочки у приміщенні роздягальні.Під час досудового розслідування між потерпілою та підозрюваною 23-го травня 2019 року укладено угоду про примирення.Суд призначив покарання жінці у виді позбавлення волі строком на 3 роки. Та вільнив від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю один рік, не вчинить нового злочину.

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