«Заберіть собаку, який вам вірить!»: на Волині пес кілька тижнів чекає свого власника на дорозі





Чоловік, який кожного дня їздить велосипедом з Шацька в Кропивники, протягом двох тижнів зустрічає на дорозі собаку, – інформує



Тварина перебуває на одному місці (при в’їзді в селище) і, зі слів очевидця, напевно, чекає свого господаря.



«Його або покинули, або він загубився. Собака сумний, худий з голоду, але спокійний. На ньому є нашийник», – розповів чоловік, якому небайдужа доля вірної своєму господарю тваринки.



Якщо власник собаки прочитає цей текст, велике прохання до нього: «Заберіть собаку, який вам вірить і чекає на вас».





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