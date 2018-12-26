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«Заберіть собаку, який вам вірить!»: на Волині пес кілька тижнів чекає свого власника на дорозі

«Заберіть собаку, який вам вірить!»: на Волині пес кілька тижнів чекає свого власника на дорозі
У Шацькому районі собака тривалий час відчайдушно чекає свого господаря просто на дорозі.

Чоловік, який кожного дня їздить велосипедом з Шацька в Кропивники, протягом двох тижнів зустрічає на дорозі собаку, – інформує Район.Шацьк.

Тварина перебуває на одному місці (при в’їзді в селище) і, зі слів очевидця, напевно, чекає свого господаря.

«Його або покинули, або він загубився. Собака сумний, худий з голоду, але спокійний. На ньому є нашийник», – розповів чоловік, якому небайдужа доля вірної своєму господарю тваринки.

Якщо власник собаки прочитає цей текст, велике прохання до нього: «Заберіть собаку, який вам вірить і чекає на вас».

«Заберіть собаку, який вам вірить!»: на Волині пес кілька тижнів чекає свого власника на дорозі

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Теги: пес, Шацьк, чекає, дорога
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