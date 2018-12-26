«Заберіть собаку, який вам вірить!»: на Волині пес кілька тижнів чекає свого власника на дорозі
Сьогодні, 08:15
У Шацькому районі собака тривалий час відчайдушно чекає свого господаря просто на дорозі.
Чоловік, який кожного дня їздить велосипедом з Шацька в Кропивники, протягом двох тижнів зустрічає на дорозі собаку, – інформує Район.Шацьк.
Тварина перебуває на одному місці (при в’їзді в селище) і, зі слів очевидця, напевно, чекає свого господаря.
«Його або покинули, або він загубився. Собака сумний, худий з голоду, але спокійний. На ньому є нашийник», – розповів чоловік, якому небайдужа доля вірної своєму господарю тваринки.
Якщо власник собаки прочитає цей текст, велике прохання до нього: «Заберіть собаку, який вам вірить і чекає на вас».
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Чоловік, який кожного дня їздить велосипедом з Шацька в Кропивники, протягом двох тижнів зустрічає на дорозі собаку, – інформує Район.Шацьк.
Тварина перебуває на одному місці (при в’їзді в селище) і, зі слів очевидця, напевно, чекає свого господаря.
«Його або покинули, або він загубився. Собака сумний, худий з голоду, але спокійний. На ньому є нашийник», – розповів чоловік, якому небайдужа доля вірної своєму господарю тваринки.
Якщо власник собаки прочитає цей текст, велике прохання до нього: «Заберіть собаку, який вам вірить і чекає на вас».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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