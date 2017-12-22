Кожен другий луцький депутат не прозвітував про свою роботу





Такими виявились результати моніторингу аналітиків Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу, - пише «Волинь Online».



Виявилось, що лише 16 депутатів Луцької міської ради відзвітували в різних формах про свою роботу у 2018 році, решта – проігнорували свій обов’язок перед виборцями.



Так, на офіційному сайті Луцької міської ради станом на 28 травня 2019 року можна було знайти звіти за 2018 рік п’яти депутатів із фракції Всеукраїнське об’єднання «Свобода» Миколи Федіка, Миколи Романюка, Андрія Білана, Богдана Богоноса і Віктора Ящука, трьох депутатів із фракції Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Григорія Пустовіта, Валерія Бондарука і Майї Шостак, трьох депутатів із фракції «Громадський рух «Народний контроль» Павла Данильчука, Олександра Лазуки і Анни Мовяк, двох депутатів із фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Вікторії Побережної і Петра Бойка, двох депутатів із фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Артема Запотоцького і Андрія Покровського, а також позафракційного Олександра Козлюка.



Крім того, в інших джерелах виявили звіти депутата із фракції ВО «Батьківщина» Андрія Козюри, та депутата із фракції «БПП «Солідарність» Петра Нестерука.



Докладніше про громадську кампанію «Атестація депутатів місцевих рад», про те як, здійснюється оцінювання та про його результати можна дізнатись на

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