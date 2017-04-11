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Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО

Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
У спорткомплексі Луцького національного технічного університету відбувся Відкритий чемпіонат з художньої гімнастики «Чудовий світ дитинства» Комунального закладу «ДЮСШ № 3 Луцької міської ради».

Про це йдеться на сайті Луцького НТУ.

На офіційне відкриття змагань завітав ректор Луцького НТУ Петро Савчук, котрий виступив із вітальним словом та подякував батькам і тренерам за прекрасних юних спортсменок.

«Мені вчергове приємно, що в стінах нашого університету ми приймаємо такі серйозні, відповідальні і знакові змагання одного із найпрестижніших видів спорту. Кожному бажаю якнайкраще продемонструвати свої вміння і таланти, досягти поставлених перед собою цілей, а в перспективі здобути якомога вищих спортивних вершин», — виступив ректор.

Зауважимо, що захід відбувався також за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Федерації гімнастики художньої міста Луцька та Дитячої юнацької спортивної школи № 3. Тож до вітального слова приєдналися директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик та директор ДЮСШ № 3 Боровський Геннадій.

За словами тренера ДЮСШ №3 Наталії Данилюк, це офіційні підсумкові змагання у різних категоріях, на яких діти мали змогу виконати другий та третій дорослі розряди. Загалом у чемпіонаті взяли участь близько 250-и учасниць з десяти команд, зібраних з усієї країни.

Так, окрім місцевих гімнасток до Луцька приїхали спортсменки із Київської, Хмельницької, Рівненської та інших областей України.

Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО
Сила та грація – у Луцьку відбувся чемпіонат з художньої гімнастики. ФОТО

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Теги: гімнастика, Луцьк, чемпіонат, спорт
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