вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Білій Церкві та Умані перейшли на аварійне водопостачання через вилив інсектицидів

У Білій Церкві та Умані перейшли на аварійне водопостачання через вилив інсектицидів
Станом на 7:00 понеділка водопостачання м. Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на 3 доби. У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок).

Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Як відомо, о 23:00 9 червня було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).

Проводиться моніторинг якості води у місцях водозабору та водосховищах акваторії р. Рось.

Населенню рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось.

Ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.

Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, проблема, інсектициди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 10 червня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку відбулась інтерактивна виставка «Світ українського дитинства». ВІДЕО
Сьогодні, 08:54
У Білій Церкві та Умані перейшли на аварійне водопостачання через вилив інсектицидів
Сьогодні, 08:28
«Заберіть собаку, який вам вірить!»: на Волині пес кілька тижнів чекає свого власника на дорозі
Сьогодні, 08:15
Кожен другий луцький депутат не прозвітував про свою роботу
Сьогодні, 07:27
Схожі новини
Лучани «обривали телефони» мерії через перебої з водою Лучани «обривали телефони» мерії через перебої з водою
28 травень, 08:43
У місті на Волині попереджають про можливі проблеми з водою У місті на Волині попереджають про можливі проблеми з водою
06 лютий, 13:43
У луцькому будинку декілька днів немає води У луцькому будинку декілька днів немає води
09 жовтень, 2018, 15:13
У луцькій мерії мають питання до керівника водоканалу У луцькій мерії мають питання до керівника водоканалу
24 липень, 2018, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За минулі три доби волинські медики 17 разів виїжджали на аварії
Сьогодні, 09:52
 0
Моторошне зіткнення з маршруткою на Рівненщині: молодий лучанин загинув, ще троє постраждали
Сьогодні, 09:47
 0
Долю скандального матчу «Волинь» – «Карпати» вирішуватиме дисциплінарний комітет УАФ
Сьогодні, 09:40
 0
У Луцьку знову повідомили про замінування залізничного вокзалу
Сьогодні, 09:37
 0
Відсьогодні в Україні вводять штрафи за комунальні борги
Сьогодні, 09:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿