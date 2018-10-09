У Білій Церкві та Умані перейшли на аварійне водопостачання через вилив інсектицидів
Сьогодні, 08:28
Станом на 7:00 понеділка водопостачання м. Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на 3 доби. У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подача води призупинена. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів (колонок).
Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Як відомо, о 23:00 9 червня було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).
Проводиться моніторинг якості води у місцях водозабору та водосховищах акваторії р. Рось.
Населенню рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось.
Ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.
Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.
Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Як відомо, о 23:00 9 червня було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).
Проводиться моніторинг якості води у місцях водозабору та водосховищах акваторії р. Рось.
Населенню рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось.
Ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.
Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.
Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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