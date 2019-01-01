У Луцьку відбулась інтерактивна виставка «Світ українського дитинства». ВІДЕО

В арт-галереї «Луцьк» відкрили інтерактивну виставку «Світ українського дитинства».Художницята народний майстерпрезентують колекцію українських старовинних іграшок та картини на склі, на яких зображені сюжети із забавами маленьких українців, – пише UA:Волинь.Андрій Бондарук відтворює дитячі іграшки, якими бавились українці 100 та більше років тому.«Інша назва шумових іграшок – полохало. Дитинка брала таку іграшку і відганяла шпаків. А ще весною, коли садили гарбузки, ворони ж люблять їх виклювати. Бабуся посадила грядку, каже до дитини – іди поганяй ворон. І хлопчик грався і допомагав дорослим», – розповів чоловік.Вуркали, брязкальця, дерев’яні коники, дзиґи, курочки, свищики – такими іграшками побавилися учні Луцької ЗОШ № 25.«Мені дуже сподобалась іграшка «полохало». Тому що нею можна лякати собак. Вони думають, що це якійсь великий джміль летить», – зазначив учень школиІрина Сардак каже, що її картини відкривають сучасним дітям інший світ дитинства, відмінний від нинішнього: діти трусять груші, ловлять рибку, колишуть Мурчика, ліплять снігову бабу, катаються на санчатах.«А тут дівчинка ще доросліша. Про це свідчить її скриня, яку вже закрили на замок. Навіщо дівчинці скриня? Виявляється вік дівчаток визначали за розміром скрині. Як що приходили у гості і казали: - Маринко, ти вже доросла? – Доросла! – А ну, зараз перевірим!. Відкриваєм скриню, а там так мало рушників, і тканини мало. – Ай, то ти ще мала. Приходять через рік, через два. Відкривають скриню, а вона повна вишиванок, рушників, різної тканинки натканої. О, то ти вже доросла! Ти вже маєш придане, тебе вже можна заміж видавати! Вже вона і подушок навишивала, і скриню їй батьки справили. Тут є ще один знак про скоре одруження – дві пташки. Коли дві пташки ви побачите на рушниках, на картинах, вони означають пару», – розповіла художниця.