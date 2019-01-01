Курс валют у Луцьку на 10 червня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.387, а продаж - 26.771.
Євро при купівлі становить - 29.599, продажу - 30.274.
Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.689, продаж - 7.113.
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Євро при купівлі становить - 29.599, продажу - 30.274.
Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.689, продаж - 7.113.
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