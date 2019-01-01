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Капітальний ремонт: у Луцьку перекриють перехрестя

Капітальний ремонт: у Луцьку перекриють перехрестя
У Луцьку через ремонт перекриють перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської.

Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.

Зазначають, що ремонт розпочнеться о 9 годині 10 червня. Точного часу закінчення ремонту не повідомляють.

Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».

Зазначимо, що через ремонт змінять рух маршруток, яку курсують тими вулицями.

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Теги: ремонт, Луцьк
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