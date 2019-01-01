Капітальний ремонт: у Луцьку перекриють перехрестя
Сьогодні, 09:06
У Луцьку через ремонт перекриють перехрестя вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської.
Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Зазначають, що ремонт розпочнеться о 9 годині 10 червня. Точного часу закінчення ремонту не повідомляють.
Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Зазначимо, що через ремонт змінять рух маршруток, яку курсують тими вулицями.
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Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Зазначають, що ремонт розпочнеться о 9 годині 10 червня. Точного часу закінчення ремонту не повідомляють.
Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Зазначимо, що через ремонт змінять рух маршруток, яку курсують тими вулицями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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