Капітальний ремонт: у Луцьку перекриють перехрестя





Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.



Зазначають, що ремонт розпочнеться о 9 годині 10 червня. Точного часу закінчення ремонту не повідомляють.



Виконавець робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».



Зазначимо, що через ремонт змінять рух маршруток, яку курсують тими вулицями.



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