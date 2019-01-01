Син загиблого волинського атовця мріє про стрибок із парашутом

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Вже скоро 16-ий день народження святкуватиме. Юнак є сином Олександра, загиблого у червні 2016 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення Антитерористичної операції.Хлопець уже закінчив 10 клас. У школі йому найбільше подобається фізкультура, інформатика та іноземна мова. Влад любить грати у футбол, грає за команду з селища РДЮСШ Рожище. Зважаючи на захоплення юнака волонтери запросили його та інших діток завітати в гості до штаб-квартири Федерації футболу України, де на них чекали конкурси, вікторини та подарунки.У хлопця є ще одне захоплення – знімати та монтувати відео. Він мріє стати блогером, а тому його авторитетом є відео блогер Dorrian Karnett. Влад відважний хлопець і мріє здійснити стрибок із парашутом. Розповідаючи про свої подорожі Влад говорить: "На Волині я побував у таборі у Замлинні, в Карпатах – у Славську, за кордоном – у Чехії, а також відвідав Латвійську Юрмалу, тепер хотів би побувати в Італії". Юнак розповів, що їхній сім’ї дуже допомагають волонтери і вони дуже вдячні їм за це.Син померлого Захисника України поділився своїм сумом з приводу смерті батька. Каже, що тата йому зараз дуже бракує. При цьому хлопець розповідає, що в нього дуже добра мама, і він старається їй допомагати. Мама хлопця – Мельничук Людмила працює у РЦЛ. Вона розповідає, що матеріальний стан сім’ї задовільний, що труднощі є, як і в кожного.Зробити сюрприз Владу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/melnichukoleks.htm.МЕЛЬНИЧУК ВЛАД – невдовзі 16 років (12.06.2003). Рожищенський р-н. Зріст: 190; Розмір взуття: 43.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.