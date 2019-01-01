Син загиблого волинського атовця мріє про стрибок із парашутом
Сьогодні, 09:14
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Вже скоро 16-ий день народження святкуватиме Владислав Мельничук. Юнак є сином Олександра Степановича Мельничука, загиблого у червні 2016 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення Антитерористичної операції.
Хлопець уже закінчив 10 клас. У школі йому найбільше подобається фізкультура, інформатика та іноземна мова. Влад любить грати у футбол, грає за команду з селища РДЮСШ Рожище. Зважаючи на захоплення юнака волонтери запросили його та інших діток завітати в гості до штаб-квартири Федерації футболу України, де на них чекали конкурси, вікторини та подарунки.
У хлопця є ще одне захоплення – знімати та монтувати відео. Він мріє стати блогером, а тому його авторитетом є відео блогер Dorrian Karnett. Влад відважний хлопець і мріє здійснити стрибок із парашутом. Розповідаючи про свої подорожі Влад говорить: "На Волині я побував у таборі у Замлинні, в Карпатах – у Славську, за кордоном – у Чехії, а також відвідав Латвійську Юрмалу, тепер хотів би побувати в Італії". Юнак розповів, що їхній сім’ї дуже допомагають волонтери і вони дуже вдячні їм за це.
Син померлого Захисника України поділився своїм сумом з приводу смерті батька. Каже, що тата йому зараз дуже бракує. При цьому хлопець розповідає, що в нього дуже добра мама, і він старається їй допомагати. Мама хлопця – Мельничук Людмила працює у РЦЛ. Вона розповідає, що матеріальний стан сім’ї задовільний, що труднощі є, як і в кожного.
Зробити сюрприз Владу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/melnichukoleks.htm.
Інформація для благодійників: МЕЛЬНИЧУК ВЛАД – невдовзі 16 років (12.06.2003). Рожищенський р-н. Зріст: 190; Розмір взуття: 43.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Вже скоро 16-ий день народження святкуватиме Владислав Мельничук. Юнак є сином Олександра Степановича Мельничука, загиблого у червні 2016 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення Антитерористичної операції.
Хлопець уже закінчив 10 клас. У школі йому найбільше подобається фізкультура, інформатика та іноземна мова. Влад любить грати у футбол, грає за команду з селища РДЮСШ Рожище. Зважаючи на захоплення юнака волонтери запросили його та інших діток завітати в гості до штаб-квартири Федерації футболу України, де на них чекали конкурси, вікторини та подарунки.
У хлопця є ще одне захоплення – знімати та монтувати відео. Він мріє стати блогером, а тому його авторитетом є відео блогер Dorrian Karnett. Влад відважний хлопець і мріє здійснити стрибок із парашутом. Розповідаючи про свої подорожі Влад говорить: "На Волині я побував у таборі у Замлинні, в Карпатах – у Славську, за кордоном – у Чехії, а також відвідав Латвійську Юрмалу, тепер хотів би побувати в Італії". Юнак розповів, що їхній сім’ї дуже допомагають волонтери і вони дуже вдячні їм за це.
Син померлого Захисника України поділився своїм сумом з приводу смерті батька. Каже, що тата йому зараз дуже бракує. При цьому хлопець розповідає, що в нього дуже добра мама, і він старається їй допомагати. Мама хлопця – Мельничук Людмила працює у РЦЛ. Вона розповідає, що матеріальний стан сім’ї задовільний, що труднощі є, як і в кожного.
Зробити сюрприз Владу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/melnichukoleks.htm.
Інформація для благодійників: МЕЛЬНИЧУК ВЛАД – невдовзі 16 років (12.06.2003). Рожищенський р-н. Зріст: 190; Розмір взуття: 43.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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