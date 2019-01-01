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Син загиблого волинського атовця мріє про стрибок із парашутом

Син загиблого волинського атовця мріє про стрибок із парашутом
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Вже скоро 16-ий день народження святкуватиме Владислав Мельничук. Юнак є сином Олександра Степановича Мельничука, загиблого у червні 2016 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення Антитерористичної операції.

Хлопець уже закінчив 10 клас. У школі йому найбільше подобається фізкультура, інформатика та іноземна мова. Влад любить грати у футбол, грає за команду з селища РДЮСШ Рожище. Зважаючи на захоплення юнака волонтери запросили його та інших діток завітати в гості до штаб-квартири Федерації футболу України, де на них чекали конкурси, вікторини та подарунки.

У хлопця є ще одне захоплення – знімати та монтувати відео. Він мріє стати блогером, а тому його авторитетом є відео блогер Dorrian Karnett. Влад відважний хлопець і мріє здійснити стрибок із парашутом. Розповідаючи про свої подорожі Влад говорить: "На Волині я побував у таборі у Замлинні, в Карпатах – у Славську, за кордоном – у Чехії, а також відвідав Латвійську Юрмалу, тепер хотів би побувати в Італії". Юнак розповів, що їхній сім’ї дуже допомагають волонтери і вони дуже вдячні їм за це.

Син померлого Захисника України поділився своїм сумом з приводу смерті батька. Каже, що тата йому зараз дуже бракує. При цьому хлопець розповідає, що в нього дуже добра мама, і він старається їй допомагати. Мама хлопця – Мельничук Людмила працює у РЦЛ. Вона розповідає, що матеріальний стан сім’ї задовільний, що труднощі є, як і в кожного.

Зробити сюрприз Владу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/melnichukoleks.htm.

Інформація для благодійників: МЕЛЬНИЧУК ВЛАД – невдовзі 16 років (12.06.2003). Рожищенський р-н. Зріст: 190; Розмір взуття: 43.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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