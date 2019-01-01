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Відсьогодні в Україні вводять штрафи за комунальні борги

Відсьогодні в Україні вводять штрафи за комунальні борги
Відсьогодні в Україні фактично починають діяти штрафи за комунальні борги. Пеня стосується тих боргів, які утворились після першого травня, коли набрали чинності нові норми закону про ЖКГ.

Про це пише ТСН.

Це не стосується випадків, коли людям не виплатили субсидій. Розмір пені визначається у договорі, але штраф не має перевищувати 0,01% боргу за кожен день затримки, а загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від усієї суми боргу.

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що українці зменшили борги за комунальні послуги.

Від початку травня запрацював закон "Про житлово-комунальні послуги". Постачальник послуг має право припинити надавати свою послугу споживачеві, якщо той має борги і не погасив їх протягом місяця після попередження. Між виконавцем послуг та споживачами будуть укладатися договори.

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Теги: штраф, комуналка
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