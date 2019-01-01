Відсьогодні в Україні вводять штрафи за комунальні борги





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Це не стосується випадків, коли людям не виплатили субсидій. Розмір пені визначається у договорі, але штраф не має перевищувати 0,01% боргу за кожен день затримки, а загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від усієї суми боргу.



Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що українці зменшили борги за комунальні послуги.



Від початку травня запрацював закон "Про житлово-комунальні послуги". Постачальник послуг має право припинити надавати свою послугу споживачеві, якщо той має борги і не погасив їх протягом місяця після попередження. Між виконавцем послуг та споживачами будуть укладатися договори.

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