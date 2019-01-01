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Долю скандального матчу «Волинь» – «Карпати» вирішуватиме дисциплінарний комітет УАФ

Долю скандального матчу «Волинь» – «Карпати» вирішуватиме дисциплінарний комітет УАФ
Рішення щодо матчу "Волинь" – "Карпати" буде ухвалене після розгляду справи КДК УАФ, що відбудеться найближчими днями.

Про це пише UA-football.

Нагадаємо, що 8 червня о 19:00 у Луцьку почався повторний матч плей-офф між місцевою «Волинню» та «Карпатами» зі Львова. Незадовго до завершення за рахунку 3:1 на користь "Карпат" матч було перервано. Вболівальники вибігли на поле і стали нападати на суддю.

У рапорті арбітра Максима Козиряцького вказано: «На 90+6 хвилині матч був перерваний у зв’язку з масовим втручанням уболівальників ФК «Волинь».

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Теги: футбол, Волинь
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