Долю скандального матчу «Волинь» – «Карпати» вирішуватиме дисциплінарний комітет УАФ





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Нагадаємо, що 8 червня о 19:00 у Луцьку почався повторний матч плей-офф між місцевою «Волинню» та «Карпатами» зі Львова. Незадовго до завершення за рахунку 3:1 на користь "Карпат" матч було перервано. Вболівальники вибігли на поле і стали нападати на суддю.



У рапорті арбітра Максима Козиряцького вказано: «На 90+6 хвилині матч був перерваний у зв’язку з масовим втручанням уболівальників ФК «Волинь».

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