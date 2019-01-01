Ще 12 волинських громад юридично перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 10:10
У Волинській області ще 12 громад офіційно змінили підлеглість і перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ.
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.
Зміни внесли до статутів таких релігійних громад:
1) «Релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Агапіта Печерського Української православної церкви» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Агапіта Печерського Української православної церкви (Православної церкви України) міста Володимира-Волинського»;
2) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви с.Новостав Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Новостав Луцького району Волинської області»;
3) «Свято-Хресто-Воздвиженська громада Української православної церкви» с.Ощів Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада Православної церкви України села Ощів Горохівського району Волинської області»;
4) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» с.Бубнів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Православної церкви України села Бубнів Локачинського району Волинської області»;
5) «Свято-Преображенська релігійна громада Української православної церкви» с.Нуйно Камінь-Каширського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преображення Господнього Православної церкви України села Нуйно Камінь-Каширського району Волинської області»;
6) «Релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» с.Перевали Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Православної церкви України села Перевали Турійського району Волинської області»;
7) «Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Ватин Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воздвиження Хреста Господнього Православної церкви України села Ватин Горохівського району Волинської області»;
8) «Свято-Дмитрівська громада Української православної церкви» с.Антонівка Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика Димитрія Солунського Православної церкви України села Антонівка Горохівського району Волинської області»;
9) «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с.Звиняче Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Православної церкви України села Звиняче Горохівського району Волинської області»;
10) «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» с.Боровичі Маневицького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району Волинської області»;
11) «Релігійна громада Української православної церкви в с.Серхів Маневицького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Серхів Маневицького району Волинської області»;
12) «Релігійна громада Української православної церкви в с.Городок Маневицького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Городок Маневицького району Волинської області».
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Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.
Зміни внесли до статутів таких релігійних громад:
1) «Релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Агапіта Печерського Української православної церкви» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Агапіта Печерського Української православної церкви (Православної церкви України) міста Володимира-Волинського»;
2) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви с.Новостав Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Новостав Луцького району Волинської області»;
3) «Свято-Хресто-Воздвиженська громада Української православної церкви» с.Ощів Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада Православної церкви України села Ощів Горохівського району Волинської області»;
4) «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» с.Бубнів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Православної церкви України села Бубнів Локачинського району Волинської області»;
5) «Свято-Преображенська релігійна громада Української православної церкви» с.Нуйно Камінь-Каширського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преображення Господнього Православної церкви України села Нуйно Камінь-Каширського району Волинської області»;
6) «Релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» с.Перевали Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Православної церкви України села Перевали Турійського району Волинської області»;
7) «Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Ватин Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воздвиження Хреста Господнього Православної церкви України села Ватин Горохівського району Волинської області»;
8) «Свято-Дмитрівська громада Української православної церкви» с.Антонівка Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика Димитрія Солунського Православної церкви України села Антонівка Горохівського району Волинської області»;
9) «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с.Звиняче Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Православної церкви України села Звиняче Горохівського району Волинської області»;
10) «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» с.Боровичі Маневицького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району Волинської області»;
11) «Релігійна громада Української православної церкви в с.Серхів Маневицького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Серхів Маневицького району Волинської області»;
12) «Релігійна громада Української православної церкви в с.Городок Маневицького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Городок Маневицького району Волинської області».
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