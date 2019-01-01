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У Рівному вночі спалили будинок власникам обмінників

У Рівному вночі спалили будинок власникам обмінників
Сьогодні, 10 червня, приблизно о 3 години ночі в будинок по вулиці Калнищевського, що у Рівному кинули запальну суміш.

Як стало відомо, потерпілими від рук зловмисників є родина Гайдурів, що володіють кількома обмінниками у місті, - пише видання ВСЕ.

В пожежі постраждав будинок, однак обійшлося без жертв.

Наразі, вони не знають хто міг скоїти такий злочин. Втім пов'язують це з нещодавно опублікованому на нашому сайті розслідуванні «Поліцейські фальшивомонетники».

Зазначають, що родина Гайдурів постраждала від поліцейських, що винесли фальшиві гроші з камери схову і їх збували.

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Теги: пожежа
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