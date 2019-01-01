У Рівному вночі спалили будинок власникам обмінників





Як стало відомо, потерпілими від рук зловмисників є родина Гайдурів, що володіють кількома обмінниками у місті, - пише видання



В пожежі постраждав будинок, однак обійшлося без жертв.



Наразі, вони не знають хто міг скоїти такий злочин. Втім пов'язують це з нещодавно опублікованому на нашому сайті розслідуванні «Поліцейські фальшивомонетники».



Зазначають, що родина Гайдурів постраждала від поліцейських, що винесли фальшиві гроші з камери схову і їх збували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 червня, приблизно о 3 години ночі в будинок по вулиці Калнищевського, що у Рівному кинули запальну суміш.Як стало відомо, потерпілими від рук зловмисників є родина Гайдурів, що володіють кількома обмінниками у місті, - пише видання ВСЕ В пожежі постраждав будинок, однак обійшлося без жертв.Наразі, вони не знають хто міг скоїти такий злочин. Втім пов'язують це з нещодавно опублікованому на нашому сайті розслідуванні «Поліцейські фальшивомонетники».Зазначають, що родина Гайдурів постраждала від поліцейських, що винесли фальшиві гроші з камери схову і їх збували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію