У Рівному вночі спалили будинок власникам обмінників
Сьогодні, 10:04
Сьогодні, 10 червня, приблизно о 3 години ночі в будинок по вулиці Калнищевського, що у Рівному кинули запальну суміш.
Як стало відомо, потерпілими від рук зловмисників є родина Гайдурів, що володіють кількома обмінниками у місті, - пише видання ВСЕ.
В пожежі постраждав будинок, однак обійшлося без жертв.
Наразі, вони не знають хто міг скоїти такий злочин. Втім пов'язують це з нещодавно опублікованому на нашому сайті розслідуванні «Поліцейські фальшивомонетники».
Зазначають, що родина Гайдурів постраждала від поліцейських, що винесли фальшиві гроші з камери схову і їх збували.
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Як стало відомо, потерпілими від рук зловмисників є родина Гайдурів, що володіють кількома обмінниками у місті, - пише видання ВСЕ.
В пожежі постраждав будинок, однак обійшлося без жертв.
Наразі, вони не знають хто міг скоїти такий злочин. Втім пов'язують це з нещодавно опублікованому на нашому сайті розслідуванні «Поліцейські фальшивомонетники».
Зазначають, що родина Гайдурів постраждала від поліцейських, що винесли фальшиві гроші з камери схову і їх збували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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